La quinta edizione della Mappa della Città Educante mette a disposizione centinaia di progetti gratuiti. Il CREA contribuisce con sei iniziative didattiche e con la piattaforma digitale PEA per supportare scuole e famiglie.

La quinta edizione della Mappa della Città Educante si presenta come una grande officina di opportunità formative gratuite per le scuole di Roma: il lancio ufficiale è previsto il 22 ottobre 2026, con appuntamento alle 9.30 presso l’Aula Magna Adalberto Libera del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, all’ex Mattatoio di Testaccio. L’iniziativa riunisce istituzioni, università, enti di ricerca e realtà culturali e sociali che mettono a disposizione percorsi didattici per contrastare la povertà educativa e ampliare le possibilità di apprendimento sul territorio.

Presentazione della V edizione a Roma il 22 ottobre 2026

La manifestazione del 22 ottobre 2026 vedrà gli interventi del Sindaco e dell’Assessora alla Scuola, insieme ad altri rappresentanti istituzionali. Tra gli ospiti previsti ci sono figure accademiche di rilievo che offriranno riflessioni sul rapporto tra spazi urbani, relazioni e processi educativi, proponendo uno sguardo sul ruolo della città come contesto formativo. Per questa edizione la Mappa conta 342 progetti, spazio che testimonia la crescita dell’iniziativa nata cinque anni fa e pensata per mettere in rete il patrimonio culturale, scientifico e sociale di Roma a servizio delle scuole.

Il contributo del Centro di ricerca CREA Alimenti e Nutrizione

Il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA partecipa alla Mappa con sei progetti rivolti a diversi target scolastici: dalla scuola primaria alle secondarie, fino agli adulti iscritti ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Le attività sono progettate per promuovere alimentazione consapevole corretti stili di vita e attenzione alla sostenibilità ambientale, trasformando la ricerca pubblica in strumenti didattici accessibili.

MAnGIA – MAGIA: laboratori ludico-didattici

Il progetto MAnGIA – MAGIA propone laboratori creativi per alunni delle scuole primarie e delle medie, oltre che per i partecipanti dei CPIA. Attraverso giochi di squadra, quiz interattivi, video e seminari, i partecipanti esplorano temi come la prevenzione dello spreco alimentare e i principi dell’economia circolare con attività pensate anche per essere replicate in famiglia. Referente: Maria Mattera. Prenotazioni via modulo online o contatto email: maria.mattera@.

#CREAzioneScuola – Nutrire il futuro: percorsi per le superiori

Rivolto agli studenti degli istituti superiori e agli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, #CREAzioneScuola affronta la catena che va dal campo alla tavola: diete sostenibili, sistemi alimentari, innovazione agroalimentare e valorizzazione degli scarti. Le attività includono laboratori, giornate di sensibilizzazione e percorsi di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del legame tra alimentazione, salute e ambiente. Referente: Maria Mattera. Prenotazioni: pctocreaan@; maria.mattera@.

Progetti per multiculturalità, docenti e famiglie

Altri tre progetti mirano rispettivamente a integrare il tema della multiculturalità con l’educazione alimentare, a fornire una guida pratica ai docenti e a sensibilizzare le famiglie. Il percorso sull’alimentazione multiculturale coinvolge scuole, centri di aggregazione giovanile e corsi di italiano per stranieri, promuovendo conoscenza delle tradizioni alimentari diverse e scelte salutari. La serie “Prendiamoci gusto” include un modulo di formazione per insegnanti di 2 ore, laboratori in classe per le primarie e un incontro di 1,5 ore rivolto ai genitori, tutti volti a favorire l’interesse verso i prodotti vegetali e le abitudini più sane. Referenti: Federica Intorre, Sibilla Berni Canani, Fabrizia Maccati, Andrés Peñalosa. Prenotazioni via email: edalimentarescuole.an@ o tramite form dedicati.

PEA: la nuova piattaforma digitale per l’educazione alimentare

Parallelamente alle attività in presenza, il CREA ha lanciato la PEA – Piattaforma di Educazione Alimentare pensata per fornire materiali didattici pronti all’uso alle scuole. Presentata in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2026 la piattaforma offre schede per quattro fasce d’età (6-9, 9-11, 11-14, 14-16) che integrano nozioni scientifiche con attività pratiche da svolgere in classe e a casa, coinvolgendo le famiglie.

I contenuti coprono temi che vanno dalla nutrizione alla biodiversità, dalle tecnologie alimentari alle etichette, con esempi come il percorso sulla stagionalità di frutta e verdura che aiuta gli studenti a costruire calendari, progettare menù sostenibili e analizzare provenienza e impatto ambientale degli alimenti. La piattaforma include funzioni di ricerca per selezionare risorse per tema e fascia d’età, e consente ai docenti registrati di proporre nuovi materiali, rendendo PEA uno strumento in continua evoluzione per collegare ricerca e didattica.

Con la presentazione della Mappa e lo sviluppo di strumenti digitali come PEA, l’obiettivo comune è rafforzare la rete educativa cittadina, favorire scelte alimentari più consapevoli e rendere la città un ambiente che sostiene l’apprendimento in modo pratico e accessibile.