Conferenza Nutraceutica 2026: Scopri il Futuro degli Integratori per la Salute

La Nutraceutical Conference, che si terrà all’interno di Cosmofarma 2026, rappresenta un’importante occasione di approfondimento per il settore degli integratori alimentari. Questo evento non si limita a considerare gli integratori come semplici aiuti alla salute, ma li presenta come veri e propri compagni quotidiani per milioni di individui che cercano benessere e prevenzione.

In Italia, l’interesse verso il benessere e la prevenzione è in costante crescita. Si prevede che il mercato degli integratori alimentari registrerà un aumento significativo, con una stima di crescita del 5-6%, raggiungendo un valore di circa 5 miliardi di euro. Questa tendenza positiva sembra destinata a continuare negli anni futuri.

Un mercato in evoluzione

Il panorama degli integratori alimentari sta subendo una trasformazione notevole. I consumatori, in particolare tra le generazioni Millennials e Gen Z, tendono a preferire soluzioni personalizzate rispetto agli integratori generalisti. Questa evoluzione nei comportamenti di acquisto indica una crescente consapevolezza riguardo alle proprie esigenze di salute, spingendo i farmacisti a diventare sempre più un punto di riferimento per consigli qualificati e prodotti sicuri.

Il ruolo della farmacia

In questo contesto, la farmacia si afferma come un presidio fondamentale per la salute pubblica. Durante la Nutraceutical Conference, che si svolgerà l’8 maggio, si darà ampio spazio a un’analisi dettagliata del mercato attuale e delle prospettive future per gli integratori, con un programma ricco di contenuti pratici e applicabili.

L’apertura dell’evento prevede un’analisi approfondita del mercato nutraceutico, offrendo dati aggiornati e scientifici sulle tendenze di consumo e sulle sfide che le farmacie devono affrontare. In un contesto di crescita continua, è fondamentale che i professionisti del settore comprendano le dinamiche di mercato per formulare risposte adeguate alle richieste dei clienti.

Comprendere il consumatore moderno

Un momento cruciale della conferenza sarà dedicato a un’analisi sociologica ed economica condotta dal professor Carlo Ranaudo, esperto in economia e management sanitario. Sarà fondamentale esplorare chi sia il consumatore di integratori oggi: quali sono le sue motivazioni, le aspettative nei confronti del farmacista e come queste influenzano le scelte di acquisto. Comprendere il profilo del nuovo paziente-consumatore è essenziale per instaurare un dialogo di fiducia e proporre consulenze mirate.

Affrontare le esigenze quotidiane

Il programma della conferenza prevede anche discussioni su problematiche comuni che i consumatori affrontano quotidianamente. Tre frasi che i farmacisti sentono frequentemente sono: “Ho l’intestino pigro…”, “Ho il colesterolo alto…” e “Mi sento le gambe pesanti…”. Queste richieste, sebbene semplici, racchiudono una varietà di condizioni che richiedono approcci differenziati e una preparazione adeguata da parte del farmacista.

Il format “Dottore, aiuto!!!”, adottato con successo nelle edizioni precedenti della Nutraceutical Conference, è concepito per aiutare i farmacisti a trasformare l’ascolto delle problematiche in risposte informate e scientifiche, fornendo strumenti utili per una consulenza efficace.

Focus sull’integrazione di genere

La seconda giornata della Nutraceutical Conference, in programma il 9 maggio, si concentrerà sull’integrazione di genere, affrontando temi legati alle diverse fasi della vita femminile e maschile, come la gravidanza, la menopausa, le problematiche legate alla prostata e la disfunzione erettile, oltre a questioni trasversali come le infezioni genitali. Questo approccio permetterà di approfondire come gli integratori possano rispondere alle esigenze specifiche di ciascun genere.

La Nutraceutical Conference si conferma così un appuntamento imprescindibile per i farmacisti desiderosi di rimanere al passo con le tendenze nel campo dell’integrazione alimentare. La continua evoluzione delle evidenze cliniche e delle normative richiede ai professionisti del settore di aggiornare costantemente le proprie competenze, per poter consigliare prodotti realmente efficaci e sicuri.

