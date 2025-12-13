Semaglutide 7,2 mg: nuova opzione per la perdita di peso

Un importante passo avanti nella terapia farmacologica per l’obesità è stato recentemente compiuto con l’approvazione del nuovo dosaggio di semaglutide da 7,2 mg da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Questa decisione offre la possibilità di una perdita di peso più significativa per le persone obese, un problema di salute che ha raggiunto proporzioni allarmanti in Europa.

Risultati degli studi clinici

Gli studi clinici denominati ‘Step Up’ e ‘Step Up T2D’ hanno fornito dati preziosi sull’efficacia del nuovo dosaggio. In particolare, i risultati hanno evidenziato che in un campione di soggetti obesi senza diabete, la perdita di peso media dopo 72 settimane di trattamento è stata del 21%. Inoltre, un terzo dei partecipanti ha raggiunto una riduzione del peso corporeo pari o superiore al 25%, un risultato notevole che offre nuove speranze per chi combatte contro l’obesità.

Evidenze sulla composizione corporea

Un aspetto interessante è che l’84% del peso perso dai partecipanti è stato attribuito alla diminuzione della massa grassa, mentre la funzione muscolare è stata preservata. Questo è un fattore cruciale, poiché mantenere la massa muscolare è fondamentale per la salute a lungo termine degli individui in trattamento per obesità.

Benefici aggiuntivi del semaglutide

Oltre alla perdita di peso, il semaglutide ha dimostrato di avere effetti positivi su altre condizioni di salute correlate all’obesità. Tra questi, si evidenzia la riduzione del rischio cardiovascolare, con una diminuzione degli eventi gravi come infarti e ictus. Inoltre, è stato osservato un miglioramento nei sintomi di osteoartrite, una condizione frequentemente associata all’eccesso di peso.

Prossimi passi nell’approvazione

Il nuovo dosaggio di semaglutide sta seguendo il processo di approvazione anche nel Regno Unito e in altri paesi. Negli Stati Uniti, il farmaco ha ricevuto un riconoscimento speciale che consente una valutazione accelerata, con tempi di risposta previsti tra 1 e 2 mesi. Questo è un ottimo sviluppo per i pazienti che necessitano di soluzioni rapide ed efficaci per la gestione dell’obesità.

Opzioni terapeutiche in evoluzione

Recentemente, sono emersi studi che evidenziano anche l’efficacia della semaglutide orale, somministrata a dosaggi elevati fino a 50 mg al giorno. Queste nuove formulazioni potrebbero aumentare l’accessibilità al trattamento, in particolare per coloro che hanno timore delle iniezioni. Tuttavia, è essenziale gestire attentamente gli effetti collaterali, che includono disturbi gastrointestinali.

In Italia, l’uso di semaglutide per il trattamento dell’obesità è attualmente limitato e spesso avviene in modo off-label, il che significa che non ci sono ancora indicazioni ufficiali per il suo utilizzo. La crescente domanda ha portato a una scarsità di prodotto, evidenziando la necessità di rivedere le pratiche di prescrizione.

In conclusione, il nuovo dosaggio di semaglutide rappresenta un’importante innovazione nella lotta contro l’obesità, offrendo nuove opportunità per i pazienti che cercano di migliorare la loro salute e benessere. Con l’approvazione di questo trattamento, le prospettive per una gestione più efficace dell’obesità in Europa sono più promettenti che mai.