Conferenza su yoga in oncologia all’ospedale Apuane di Massa

Con nota datata 17.03.2026 e sede a Massa, l’Azienda USL Toscana nord ovest estende un invito formale a Società scientifiche, organi di stampa e a tutti gli interessati per partecipare alla conferenza stampa sul tema Yoga in oncologia. L’incontro si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 11:00 presso la Sala della Musica dell’ospedale «Apuane» di Massa. Questo appuntamento è pensato come momento di informazione pubblica e confronto tra professionisti sanitari, associazioni pazienti e cittadini interessati alle pratiche complementari nel percorso oncologico.

La conferenza ha lo scopo di illustrare scopi, limiti e possibilità dell’integrazione dello yoga all’interno dei percorsi di assistenza oncologica, mettendo a fuoco aspetti pratici, evidenze e proposte locali. Verranno presentati contributi istituzionali e testimonianze tecnico-operative con l’intento di favorire un dialogo aperto e informato. La convocazione si rivolge in particolare a chi opera nell’ambito sanitario, ai rappresentanti delle associazioni e alla stampa, con l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione utili a pazienti e familiari.

Perché introdurre lo yoga in oncologia

Il tema dell’integrazione di pratiche come lo yoga nei percorsi oncologici nasce dalla necessità di affrontare non solo la malattia fisica ma anche gli aspetti psicologici e funzionali che accompagnano il trattamento. Lo yoga in oncologia viene considerato come un approccio complementare volto a migliorare la qualità della vita: riduzione dello stress, gestione del dolore e supporto alla mobilità. È importante sottolineare che si tratta di un intervento non sostitutivo delle terapie mediche, ma mirato ad affiancarle, e per questo è oggetto di analisi e programmazione all’interno delle strutture sanitarie.

Benefici clinici e psicologici

Numerosi studi e osservazioni cliniche indicano che attività mirate di yoga adattato possono contribuire a ridurre sintomi come ansia, insonnia e affaticamento, oltre a promuovere una migliore percezione del proprio corpo durante e dopo il trattamento oncologico. L’approccio insegna tecniche di respirazione, esercizi dolci e pratiche di rilassamento che, se applicati correttamente sotto la guida di professionisti, diventano strumenti pratici per il paziente. In questo contesto la collaborazione multidisciplinare è essenziale: oncologi, fisioterapisti e insegnanti qualificati devono concertare interventi sicuri e personalizzati.

Dettagli dell’incontro e destinatari

La conferenza prevista per il 19 marzo 2026 alle ore 11 presso l’ospedale «Apuane» di Massa si propone come un evento aperto rivolto alle SSVV, agli organi di stampa e a tutti gli interessati. Durante l’appuntamento saranno illustrate le ragioni dell’iniziativa, i possibili percorsi di collaborazione locale e le aree di sviluppo per programmi di supporto non farmacologico. La sede scelta, la Sala della Musica, offrirà uno spazio idoneo per presentazioni, dimostrazioni e dialogo con il pubblico presente.

Programma e modalità

All’incontro prenderanno la parola figure istituzionali e professionali per descrivere l’iniziativa e rispondere alle domande del pubblico. Sono annunciati gli interventi di Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale Apuane; di Andrea Mambrini, direttore della struttura Oncologia Massa Carrara e presidente dell’associazione Una mano per l’oncologia; e di Silvia Tagliagambe, insegnante di yoga, che illustrerà approcci pratici e adattamenti specifici per il contesto oncologico. Seguirà una sessione di domande e risposte per chiarire dubbi e approfondire temi tecnici e organizzativi.

Partecipazione e prospettive

La partecipazione all’evento rappresenta un’occasione per conoscere in modo critico e informato le possibilità offerte dall’integrazione dello yoga nel percorso oncologico e per valutare insieme a professionisti e associazioni i passi successivi. L’Azienda USL Toscana nord ovest promuove il confronto tra discipline e valorizza iniziative che puntano al benessere del paziente. Chi desidera approfondire i temi trattati potrà rivolgersi all’Azienda per ottenere informazioni aggiuntive o per valutare eventuali futuri percorsi formativi e di collaborazione tra reparto oncologico, realtà associative e insegnanti qualificati.