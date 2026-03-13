Mezzo secolo di oncologia medica in Italia: evoluzione, pioneering e prospettive

Negli ultimi cinquant’anni l’oncologia medica italiana ha compiuto una trasformazione profonda, passando da un predominio della sola chirurgia a un modello terapeutico centrato su farmaci sistemici. Questo cambiamento è il risultato di scoperte storiche, studi clinici pionieristici e di una progressiva espansione delle opzioni farmacologiche: oggi sono disponibili oltre 300 molecole impiegate singolarmente o in combinazione, tra chemioterapici, terapie ormonali, farmaci a bersaglio molecolare e immunoterapici. La svolta ha modificato non solo i protocolli clinici, ma anche l’organizzazione delle strutture oncologiche, promuovendo approcci multidisciplinari integrati che coniugano efficacia e qualità di vita.

Per celebrare questo traguardo il Collegio italiano dei primari di oncologia medica (Cipomo) ha voluto un simbolo istituzionale: un francobollo commemorativo disponibile nella Repubblica di San Marino, presentato ufficialmente il 5 marzo al Palazzo Pubblico. La cerimonia ha ricordato figure chiave come Gianni Bonadonna, la cui esperienza internazionale e le cui ricerche hanno segnato un prima e un dopo nella gestione del tumore al seno. Le parole del presidente di Cipomo, Paolo Tralongo, hanno sottolineato come l’intuizione dei pionieri abbia cambiato la vita di milioni di pazienti.

Dalle origini belliche alle prime molecole

Le radici della chemioterapia affondano in eventi tragici: l’esposizione al gas iprite manifestatasi dopo il bombardamento della nave John Harvey, il 2 dicembre 1943 nel porto di Bari, mostrò un drastico calo dei globuli bianchi nei sopravvissuti. Osservando questo effetto, i ricercatori americani Louis Goodman e Alfred Gilman ipotizzarono che la sostanza potesse colpire anche le cellule tumorali del sangue, portando allo sviluppo della mostarda azotata, considerata il primo agente chemioterapico. Questo passaggio storico illustra come un’osservazione clinica possa generare una nuova linea terapeutica, trasformando un’arma bellica in uno strumento di cura.

La rivoluzione di Bonadonna e il concetto di terapia adiuvante

Negli anni Settanta in Italia si consolidò una vera e propria rivoluzione grazie al lavoro di Gianni Bonadonna, che nel 1976 pubblicò uno studio destinato a diventare riferimento internazionale. Dopo un periodo di formazione negli Stati Uniti, Bonadonna propose di associare alla chirurgia un trattamento farmacologico successivo per ridurre le recidive: nacque così l’idea della terapia adiuvante, uno schema che somministrava farmaci dopo l’asportazione del tumore visibile con l’obiettivo di eliminare micrometastasi non rilevabili. Il suo protocollo Cmf (combinazione di tre farmaci) dimostrò con dati clinici l’efficacia di questo approccio, sfidando il dogma della sola rimozione chirurgica.

Il protocollo Cmf e l’impatto clinico

Il Cmf rappresentò una svolta metodologica: l’uso combinato di più agenti aumentò la probabilità di eradicare cellule residue e ridusse significativamente il rischio di recidiva. Questo risultato non solo migliorò la prognosi di molte pazienti con tumore al seno, ma contribuì a trasformare l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in un centro di riferimento mondiale. L’esperienza italiana dimostrò anche l’importanza di studi randomizzati e di follow-up a lungo termine per valutare l’efficacia reale dei trattamenti oncologici.

L’eredità moderna: precisione terapeutica e organizzazione clinica

Oggi l’oncologia medica si è evoluta oltre la sola citotossicità: le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia hanno introdotto strumenti più selettivi, spesso definiti come «proiettili intelligenti», capaci di colpire alterazioni genetiche specifiche della cellula tumorale. Contestualmente è aumentata la disponibilità di farmaci — più di 300 molecole approvate o in uso — che richiedono una scelta terapeutica sempre più personalizzata basata su test molecolari, profili genetici e valutazioni multidisciplinari. La sfida attuale è integrare efficacia clinica, sostenibilità e attenzione agli effetti collaterali per migliorare sia la sopravvivenza sia la qualità di vita dei pazienti.

Simboli, numeri e prospettive

Il francobollo emesso da San Marino è più di un omaggio: è un riconoscimento simbolico a decenni di ricerca clinica e a figure come Bonadonna, che hanno contribuito a definire i principi che ancora oggi guidano la pratica oncologica. Guardando avanti, la medicina di precisione e l’uso combinato di approcci immunologici e molecolari promettono di affinare ulteriormente le strategie terapeutiche, ma il fondamento rimane il rigore scientifico introdotto dai pionieri: osservazione, sperimentazione controllata e adozione diffusa di protocolli basati su evidenza.