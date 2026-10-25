Un momento di movimento, respiro e gioco per te e il tuo neonato, guidato da un’insegnante esperta di yoga post‑parto.

Il periodo post-parto è un momento di grande trasformazione per il corpo della donna e per il legame con il neonato. Yoga mamma e bambino offre un percorso delicato che combina respirazione, movimento e gioco, aiutando la mamma a ritrovare il proprio benessere senza allontanarsi dal piccolo.

Grazie a esercizi studiati appositamente per le esigenze di chi ha appena partorito, è possibile rinforzare l’addome, sciogliere le tensioni della zona cervicale e migliorare la postura, il tutto mentre si condivide un’attività ludica con il proprio bebè.

Dettagli pratici dell’incontro settimanale

Le lezioni si tengono ogni giovedì alle 10:30 presso la struttura Enjoy Kids. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 1° ottobre, e continuerà con cadenza settimanale per tutta la durata del corso.

Età dei partecipanti e durata della classe

Il percorso è riservato a mamme con bambini fino a 12 mesi. Ogni sessione ha una durata di circa 90 minuti, tempo sufficiente per svolgere una sequenza completa di esercizi, momenti di riposo e spazi di interazione.

Cosa accade durante la pratica

Durante la lezione il neonato resta accanto alla madre, può essere tenuto in braccio, coccolato o allattato quando necessario. L’insegnante, specializzata in yoga post-parto, propone movimenti che coinvolgono entrambe le parti, così che il piccolo diventi parte attiva della routine.

Esercizi di recupero dolce e rilascio tensioni

Gli esercizi mirano a rinforzare gradualmente addome, schiena e pavimento pelvico, favorendo al contempo il rilascio delle tensioni accumulate su collo e spalle. La pratica del respiro consente di migliorare la postura e di attivare il sistema nervoso parasimpatico, inducendo una sensazione di relax profondo.

Benefici per mamma e bambino

Oltre al recupero fisico, la seduta di yoga rappresenta un’occasione per consolidare il legame madre-bambino. Il contatto continuo e i movimenti sincronizzati creano un’atmosfera di intimità e fiducia, contribuendo allo sviluppo emotivo del neonato.

Le iscrizioni si chiudono il martedì precedente a ciascuna lezione. Per chi è già iscritta ai corsi “Tuffi & Coccole” la quota è di €13; per le altre partecipanti il costo è €15 a lezione. È possibile registrarsi presso la reception di Enjoy o contattare direttamente la referente del corso.