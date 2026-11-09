La stagione 2025-2026 registra un lieve decremento della copertura vaccinale, soprattutto fra gli over 65, mentre alcune regioni del Nord mostrano segni di crescita.

Nel periodo 2025-2026 la copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione generale è scesa al 18,9%, rispetto al 19,6% dell’anno precedente. Una leggera diminuzione che, seppur numericamente contenuta, si inserisce in un trend di calo osservato nelle ultime stagioni, dopo il picco del 65,3% raggiunto nella stagione pandemica 2020-2021.

Andamento complessivo e impatto sulla fascia anziana

Il dato più preoccupante riguarda gli over 65: la loro copertura è passata dal 52,5% al 49,8%, una riduzione di 2,7 punti percentuali. Questo segmento della popolazione è tradizionalmente considerato gruppo target prioritario per la vaccinazione, poiché è più vulnerabile a complicanze gravi e mortalità legate all’influenza.

Conseguenze di una copertura inferiore al 75%

Le autorità sanitarie fissano due soglie di riferimento: un minimo del 75% per limitare la diffusione del virus e una copertura ottimale del 95% per garantire l’immunità di gregge. Con valori attuali ben al di sotto di questi obiettivi, si aumenta il rischio di morbosità, di complicanze cliniche e di mortality, in particolare tra i soggetti più fragili.

Differenze territoriali: chi registra una crescita?

Il calo è quasi universale, ma alcune aree mostrano un leggero rialzo della vaccinazione. In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e la Sardegna hanno registrato incrementi rispetto alla stagione precedente. Questi dati suggeriscono che politiche regionali o campagne di sensibilizzazione più efficaci possano influenzare positivamente l’adesione.

Possibili fattori di successo regionale

Le regioni che hanno migliorato i risultati hanno spesso adottato iniziative mirate, come la vaccinazione sul posto di lavoro, la diffusione di informazioni personalizzate per gli anziani e la collaborazione con medici di famiglia per ricordare le scadenze vaccinali. Sebbene i numeri aumentino solo di pochi punti, rappresentano un segnale incoraggiante per le altre aree.

Obiettivi nazionali e raccomandazioni del Ministero

Il Ministero della Salute ribadisce che per ridurre significativamente l’onere dell’influenza è indispensabile perseguire coperture vaccinali elevate, soprattutto nei gruppi a più alto rischio: gli over 65 e tutti i soggetti con patologie croniche. Raggiungere il 75% di copertura nella popolazione generale e puntare al 95% per i gruppi vulnerabili resta la strategia chiave per contenere la diffusione del virus durante l’intera stagione.

La stagione 2025-2026 evidenzia una leggera flessione della vaccinazione, con una preoccupante diminuzione tra gli anziani, ma anche segnali di crescita in alcune regioni che potrebbero servire da modello per le politiche future.