Un ringraziamento a Brescia per il sostegno all’iniziativa Yoga in Oncologia, che trasforma il benessere in speranza per i malati.

Questa mattina il Centro Yoga Darshan di Brescia ha ospitato un incontro simbolico: un ringraziamento pubblico all’Associazione Nadia Moretti vs Tumore Raro APS per il suo sostegno al progetto Yoga in Oncologia promosso dalla Fondazione Poliambulanza. L’evento, riservato a pazienti, professionisti e volontari, ha sottolineato come la solidarietà possa trasformarsi in un concreto strumento di cura integrata.

All’appello spiccava l’avvocato Vanessa Cominelli, presidente dell’associazione, accompagnata da diverse pazienti che hanno già beneficiato del percorso. La loro presenza ha conferito al momento un valore umano imprescindibile, dimostrando che dietro a ogni donazione c’è una storia di speranza e resilienza.

Grazie all’Associazione Nadia Moretti vs Tumore Raro per il progetto Yoga in Oncologia

Il sostegno economico fornito dall’associazione ha consentito la ripresa del programma dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Grazie a questo apporto, la Fondazione Poliambulanza ha potuto rinnovare l’accordo con il Centro Yoga Darshan, garantendo la continuità di un servizio che oggi rappresenta un punto di riferimento per chi affronta il cancro a Brescia.

Origini e risultati scientifici del percorso

Il progetto nasce nel 2013 su iniziativa del Servizio di Psico-oncologia dell’Unità Operativa di Oncologia, guidato dal dr. Alberto Zaniboni. L’obiettivo era creare un intervento complementare alle terapie tradizionali, basato su pratiche di consapevolezza corporea. Tra il 2013 e il 2017 sono stati coinvolti 70 pazienti; i dati raccolti hanno alimentato uno studio pubblicato nel 2019, il quale ha evidenziato una riduzione moderata di sintomi ansiosi e depressivi grazie alla pratica costante di yoga.

Struttura del ciclo terapeutico: Sagar Yoga® e le figure coinvolte

Il percorso prevede dodici incontri settimanali, svolti in gruppi ristretti per favorire l’attenzione personalizzata. La metodologia adottata è il Sagar Yoga®, che combina respirazione consapevole, posizioni dolci, rilassamento profondo, meditazione e uso terapeutico del suono. Le sessioni sono condotte da Lorenza Ferraguti, direttrice del progetto, e da Sonia Tosoni, insegnante certificata. Il lavoro è sostenuto dal coordinamento della dr.ssa Federica Andreis, responsabile della psico-oncologia, e dalla supervisione costante degli oncologi dell’Ospedale.

Effetti sui pazienti e prospettive future

Chi ha partecipato al programma testimonia una diminuzione percepibile di stress, un miglioramento della qualità del sonno e una maggiore capacità di gestire gli effetti collaterali delle terapie. La Fondazione Poliambulanza considera queste evidenze un “catalizzatore” per ampliare l’offerta di cure centrali sulla persona, piuttosto che sulla sola patologia. Il prossimo obiettivo è estendere il modello a ulteriori reparti oncologici e approfondire la ricerca con nuovi studi longitudinali.

La gratitudine rivolta all’Associazione Nadia Moretti vs Tumore Raro APS rappresenta più di un semplice ringraziamento: è la conferma che l’unione tra volontariato, ricerca scientifica e pratiche di benessere può generare un impatto positivo e duraturo sul percorso di cura dei pazienti oncologici.