Corso di Yoga per Future Mamme: Scopri il Benessere al Museo!

Il Museo si propone come un luogo di benessere e relaxation per le mamme in attesa, offrendo un’opportunità unica di esplorare la gravidanza in modo dolce e sereno. Attraverso la pratica dello yoga, le future mamme possono connettersi con il proprio corpo, immergendosi in un’atmosfera di tranquillità e bellezza al piano terra della Pinacoteca.

Il salone affrescato del museo non è solo un semplice ambiente, ma diventa un vero e proprio rifugio in cui le mamme possono sentirsi sicure e accolte. I corsi proposti non solo forniscono un’ottima occasione per praticare yoga, ma includono anche momenti di approfondimento artistico che arricchiscono l’esperienza.

Il corso di yoga: un’esperienza completa

Il programma del corso prevede otto incontri, durante i quali le partecipanti saranno guidate da un’insegnante di yoga esperta di Emporio nel bosco s.r.l.. Ogni lezione si svolgerà in un clima di serenità e supporto, consentendo alle mamme di esplorare il loro corpo e la loro mente. Le sessioni sono pensate per essere accessibili a tutte, a partire dal secondo trimestre di gravidanza, previa approvazione medica.

Pillole d’arte: un’aggiunta culturale

Al termine di alcune lezioni, le partecipanti potranno godere di “pillole d’arte”, brevi sessioni di approfondimento sulla storia e le opere presenti nella Pinacoteca. Questi momenti non solo intratterranno le mamme, ma offriranno anche un’opportunità per connettersi con la cultura del territorio, rendendo l’intera esperienza ancora più ricca e memorabile.

Un progetto più ampio: Nati con la cultura

Il corso di yoga per future mamme si inserisce nel contesto del progetto “Nati con la cultura”, un’iniziativa che offre a tutti i nuovi nati della città un passaporto culturale. Questo passaporto rappresenta un’opportunità unica per i bambini di iniziare il loro percorso di scoperta della cultura fin dalla nascita. Inoltre, il progetto prevede visite guidate speciali per mamme in attesa o con bambini piccoli, attraverso il programma “Io e te al Museo”.

Dettagli pratici per partecipare

Le lezioni di yoga si svolgeranno nella Pinacoteca Tosio Martinengo, situata in piazza Moretto 4. I corsi sono organizzati in sessioni di otto lezioni, distribuite su un periodo di due mesi, al costo di 125 euro, che include anche un’assicurazione per infortuni. Sono previsti due cicli di corsi: il primo dal 7 febbraio al 28 marzo e il secondo dal 4 aprile al 30 maggio, con l’eccezione del giorno festivo del 25 aprile.

Per iscriversi e prenotare le attività, è possibile contattare il Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00, al numero 030.8174200 o via email all’indirizzo [email protected]. La prenotazione è necessaria per partecipare, data la limitata disponibilità di posti.