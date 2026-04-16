Corso introduttivo alla meditazione MOM per principianti

Questo percorso online propone una prima esperienza pratica della meditazione MOM, pensata per chi desidera esplorare la consapevolezza in modo strutturato e accessibile. Il formato asincrono consente di seguire il contenuto secondo i propri tempi: il materiale comprende spiegazioni e sessioni guidate mirate all’attenzione al respiro, al corpo e ai processi mentali. L’approccio è orientato a offrire una base solida, sia dal punto di vista pratico sia da quello concettuale, permettendo al partecipante di comprendere che cosa significhi coltivare la presenza mentale nella vita quotidiana.

Il percorso alterna spiegazioni teoriche a esercizi pratici: ogni esercizio è pensato per accompagnare chi è alle prime armi verso una pratica regolare. L’intento non è solo imparare tecniche, ma sviluppare una capacità di osservazione non giudicante dei propri stati interni, favorendo un cambiamento graduale. In questa introduzione troverai anche un quadro sintetico sulle origini della pratica e sui contributi contemporanei della ricerca scientifica che hanno messo in luce benefici psicologici e neurologici correlati alla mindfulness.

Cosa include il percorso

Il webinar presenta moduli strutturati che guidano passo dopo passo la scoperta delle pratiche fondamentali: esercizi di attenzione al respiro, esplorazioni corporee e pratiche per osservare i pensieri. Ogni sezione accompagna l’utente con istruzioni chiare e example pratici pensati per essere ripetuti. L’obiettivo è far sperimentare direttamente gli effetti della pratica, come una maggiore chiarezza mentale e una riduzione della reattività emotiva. Il materiale è pensato per essere fruito senza necessità di prerequisiti, rendendo la pratica guidata adatta sia a chi non ha mai meditato sia a chi desidera consolidare le proprie abitudini.

Modalità e durata

Il corso è concepito in un unico modulo di durata limitata, sufficiente per offrire un primo impatto pratico e teorico. Pur essendo compatto, il contenuto è strutturato per mostrare come integrare semplici esercizi nella routine quotidiana e per suggerire progressioni pratiche. I partecipanti possono fermarsi, ripetere le sessioni e consolidare quanto appreso, in modo che la pratica diventi gradualmente uno strumento concreto di presenza mentale.

Radici tradizionali e riferimenti teorici

Il metodo si ispira profondamente agli insegnamenti della tradizione buddhista, in particolare al testo spesso tradotto come il Grande discorso sui fondamenti della presenza mentale. A queste radici si affiancano gli approfondimenti di autori contemporanei che hanno reso più accessibili i metodi di contemplazione, fornendo chiavi interpretative per la pratica moderna. Nel materiale si citano contributi di figure come Henepola Gunaratana e Claudio Naranjo, che hanno reinterpretato e tradotto aspetti della pratica per un pubblico occidentale, favorendo una fruizione chiara e applicabile.

Equilibrio tra tradizione e modernità

Pur mantenendo il rispetto per le origini, il percorso non è una replica rituale del passato: integra concetti utili per il contesto contemporaneo e mostra come la meditazione MOM possa essere adattata alle responsabilità e ai ritmi attuali. Questo equilibrio tra tradizione e adattamento pragmatico aiuta a percepire la pratica non come un dogma, ma come una serie di strumenti osservabili e verificabili nella vita di tutti i giorni.

Rilevanza della ricerca contemporanea

Negli ultimi decenni la comunità scientifica ha dedicato attenzione crescente all’effetto delle pratiche di consapevolezza sulla salute mentale e sulle funzioni cerebrali. Il webinar fornisce una sintesi accessibile di questi risultati, spiegando come studi in psicologia e neuroscienze abbiano analizzato cambiamenti nella regolazione emotiva, nell’attenzione sostenuta e nella resilienza allo stress. Queste evidenze non sostituiscono l’esperienza pratica, ma offrono una cornice che aiuta a comprendere e valutare i possibili benefici della pratica regolare.

In conclusione, questo corso introduttivo è pensato per offrire un primo contatto solido e pratico con la meditazione MOM: una guida per imparare a osservare il respiro, il corpo e la mente con attenzione non giudicante, supportata da riferimenti tradizionali e dalle indicazioni della ricerca. Chi si avvicina troverà strumenti concreti per sperimentare la presenza mentale e per decidere se proseguire verso pratiche più approfondite.