CTU e CTP: cosa fanno e perché sono essenziali nelle separazioni con figli

Quando due genitori si trovano in disaccordo sull’affidamento, il giudice può nominare un professionista per chiarire la situazione. Questa figura, nota come CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), conduce un accertamento clinico-processuale con l’obiettivo di fornire elementi utili alla decisione giudiziaria. È importante sottolineare che la CTU non ha la funzione di cura: non è una terapia, ma un’indagine che combina osservazioni, colloqui e strumenti valutativi per delineare il quadro familiare.

Accanto a questa procedura si può attivare un’altra figura, il CTP (Consulente Tecnico di Parte), scelta dalle parti per affiancare e verificare l’operato del CTU. Il CTP non è un avversario in senso processuale ma un presidio metodologico che aiuta a garantire che le conclusioni siano fondate su procedure valide e che le informazioni salienti non vengano omesse. In contesti emotivamente carichi l’intervento del CTP assume un valore operativo e di tutela, soprattutto per il minore.

Quando e perché si ricorre alla CTU

La nomina della CTU avviene quando il giudice ritiene necessario chiarire aspetti relativi alla capacità genitoriale, alle relazioni familiari o al benessere del minore. Si tratta di un percorso valutativo che utilizza colloqui, osservazioni e strumenti psicodiagnostici validati; l’intento è fornire una lettura clinica della situazione che supporti la decisione giuridica. Poiché l’indagine ha valore probatorio, è cruciale che sia condotta secondo protocolli riconosciuti per evitare interpretazioni fuorvianti o incomplete.

Il ruolo e le funzioni del CTP

Il CTP interviene per garantire la correttezza dell’accertamento e per tradurre le problematiche del genitore in termini tecnici comprensibili al processo. In pratica, il CTP verifica la validità degli strumenti impiegati, contesta eventuali lacune metodologiche e integra elementi che il CTU potrebbe non aver approfondito. Questa azione non significa opporsi a priori al lavoro del perito d’ufficio, ma assicurare che il quadro clinico presentato al giudice sia il più completo e rigoroso possibile.

Compiti tecnici

Tra le attività tipiche del CTP vi è la revisione delle prove raccolte, la richiesta di chiarimenti sulla somministrazione dei test e la verifica della coerenza tra osservazioni e conclusioni. Il CTP può anche suggerire integrazioni valutative o segnalare inconsistenze metodologiche che rischiano di influenzare indebitamente il giudizio finale. Questo controllo tecnico è cruciale quando si valuta la relazione genitore-figlio e le eventuali ricadute sul minore.

Sostegno strategico ed emotivo

Oltre all’aspetto strettamente tecnico, il CTP assiste il genitore nella preparazione alla consulenza: spiega l’iter, aiuta a gestire l’ansia e consiglia su come presentare informazioni rilevanti senza alterare la spontaneità. In molte situazioni l’ansia da giudizio può indurre comportamenti difensivi o risposte emotive che non riflettono la reale dinamica familiare; il CTP lavora per ridurre questi rischi e per tutelare il clima relazionale che interessa il minore.

Limiti e responsabilità: cosa non fa il CTP

È fondamentale chiarire che il CTP non partecipa alle sedute con il minore né sostituisce il ruolo del CTU. La sua funzione è di supporto tecnico e di garanzia, non di terapia né di testimonianza emotiva. Inoltre, il CTP non deve trasformarsi in un avvocato psico-clinico: il suo compito è mantenere rigore metodologico e offrire al giudice strumenti di comprensione più accurati, senza alterare la natura dell’accertamento.

Perché non è consigliabile rinunciare al CTP

Rinunciare a nominare un CTP significa privarsi di un controllo essenziale sulla qualità dell’accertamento tecnico. In assenza di un contraddittorio specialistico, la relazione del CTU rischia di diventare l’unica lettura della vicenda familiare, con il pericolo di incomprensioni o di omissioni non intenzionali. La presenza del CTP tutela il superiore interesse del minore garantendo che le decisioni giudiziarie si basino su dati valutativi solidi e verificati.

Conclusione

In sintesi, la coppia CTU-CTP rappresenta due facce dello stesso processo valutativo: il primo fornisce l’indagine clinica richiesta dal giudice, il secondo garantisce che quella indagine sia condotta con rigore e completezza. Quando l’obiettivo è il benessere del minore, disporre di entrambe le figure aumenta le probabilità di una decisione equilibrata e motivata.