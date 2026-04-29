Perdono e benessere: come lasciare andare riduce stress e protegge la salute

Con la consulenza della dottoressa Laura Pirotta, psicologa del benessere e della crescita personale, questo articolo propone uno sguardo sul perdono non solo come scelta morale ma come fattore concreto per il benessere psicofisico. Negli ultimi anni la ricerca ha ampliato l’attenzione: non si studia più soltanto la relazione tra persone ma anche l’impatto che il perdono esercita sui processi fisiologici che regolano lo stress e la salute cardiovascolare. Comprendere queste connessioni aiuta a trasformare un concetto astratto in strumenti pratici e quotidiani per chi sente il rancore come un peso persistente.

Il tema viene affrontato con un duplice approccio: da un lato la spiegazione delle reazioni corporee che accompagnano il risentimento, dall’altro tecniche semplici e modelli psicologici per iniziare a sciogliere la tensione. Qui troverai riferimenti a ricerche riconosciute, come quelle di Charlotte vanOyen Witvliet e allo sviluppo di protocolli pratici da parte di studiosi come Everett Worthington, oltre a indicazioni operative validate anche da istituzioni come la Mayo Clinic e l’American Psychological Association. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per alleggerire il corpo e la mente.

Perché il rancore si manifesta nel corpo

Quando una persona mantiene dentro rabbia o risentimento, la reazione non si limita al piano emotivo: si traduce in una condizione di attivazione fisiologica. In termini pratici, il corpo si comporta come se fosse in allerta continua: aumentano gli ormoni legati allo stress, come il cortisolo, accelerano il battito cardiaco e si produce una maggiore tensione muscolare. Questo stato prolungato può influire direttamente su parametri come la pressione arteriosa e la funzione del sistema nervoso, rendendo più difficile il ritorno a uno stato di equilibrio. Conoscere questo legame è il primo passo per intervenire in modo mirato.

Risposte fisiologiche documentate

Studi di psicofisiologia, tra cui quelli di Charlotte vanOyen Witvliet, hanno osservato che il ricordo di un’offesa aumenta la frequenza cardiaca e la tensione muscolare, mentre il processo di perdono è associato a una riduzione di queste risposte. Lo psicologo Everett Worthington ha sviluppato programmi strutturati che allenano il perdono e mostrano come, nel tempo, si possano osservare miglioramenti in termini di umore, ansia e percezione di controllo. Anche la Mayo Clinic e l’American Psychological Association indicano il perdono come correlato a una migliore qualità della vita e a livelli inferiori di stress.

Strategie pratiche per abbassare la tensione sul momento

Quando il perdono appare lontano, è possibile intervenire subito sul corpo per interrompere la catena di attivazione. Azioni semplici e brevi possono produrre un effetto calmante: la respirazione profonda, esercizi di rilascio delle spalle e semplici movimenti del collo sono strumenti efficaci che chiunque può integrare in pochi minuti nella propria giornata. Queste pratiche non cancellano il problema emotivo alla radice, ma consentono di ridurre lo stato di allerta e di creare lo spazio mentale necessario per lavorare sulle emozioni in modo più lucido.

Esercizi consigliati

Respirazione profonda (5 minuti): inspira lentamente dal naso contando fino a 4, lascia espandere l’addome e poi espira dalla bocca contando fino a 6. Ripetendo per alcuni minuti si aiuta il sistema nervoso a tornare a un ritmo più calmo. Rilascio delle spalle (2-3 minuti): solleva le spalle verso le orecchie inspirando, tieni 2 secondi e poi abbassale espirando, ripetendo 8-10 volte per sciogliere la tensione muscolare. Mobilità del collo (2 minuti): inclina la testa verso una spalla, mantieni 10 secondi e poi cambia lato; completa con rotazioni lente per alleggerire la rigidità associata allo stress.

Perdonare come processo: il modello REACH e il lavoro su sé stessi

Il perdono non è sempre un atto istantaneo ma spesso un percorso che si costruisce. Tra i modelli pratici proposti c’è il metodo REACH di Everett Worthington, che aiuta a trasformare il rancore in una risorsa gestibile. Le tappe fondamentali prevedono: 1) focalizzare l’episodio e descriverlo con chiarezza, 2) riconoscere le emozioni provate, 3) cambiare prospettiva senza giustificare il comportamento altrui, 4) prendere una decisione consapevole di non alimentare più il rancore e 5) allenare nel tempo questa nuova risposta. Ripetere questi passi aiuta a consolidare una diversa gestione dei pensieri e delle sensazioni legate all’offesa.

Il capitolo spesso più impegnativo: perdonare sé stessi

Spesso più difficile che perdonare gli altri è rivolgere lo stesso atteggiamento verso di sé. L’autocritica prolungata mantiene il corpo in stato di allerta e genera un senso di inadeguatezza costante. Imparare a vedere gli errori come opportunità di apprendimento, senza trasformarli in condanne permanenti, è essenziale per ridurre una fonte frequente di attivazione dello stress. Il perdono di sé è quindi una competenza che si costruisce e, come le altre forme di perdono, ha effetti tangibili anche sulla salute fisica.

In sintesi, lasciare andare il rancore non è un atto di debolezza né un oblio: è una strategia concreta di cura che coinvolge mente e corpo. Integrare pratiche quotidiane, affidarsi a modelli collaudati come REACH e, se necessario, cercare il supporto di un professionista come la dottoressa Laura Pirotta può trasformare il perdono in uno strumento di prevenzione efficace contro gli effetti nocivi dello stress.