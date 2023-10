Amantina dos Santos Duvirgem è nata il 22 giugno 1900, ed è la donna più vecchia del mondo. La nonnina dei record di 123 anni è originaria del Brasile e ha voluto condividere i suoi segreti di lunga vita. Ecco la dieta di Amantina.

La dieta di Amantina: cosa mangia a 123 anni la donna più vecchia del mondo?

La donna più vecchia al mondo si chiama Amantina dos Santos Duvirgem; la 123enne ha condiviso con chi la segue i suoi segreti di lunga vita per vivere oltre 123 anni. Amantina infatti è classe 1900. Ma cosa mangia e qual è la sua dieta? Amantina mangia ogni giorno uova sode e Bolo de Polvilho, una tipica torta brasiliana a base di farina di manioca.

Come riportato dall’assistente sociale Helen Cristina Pereira, Amantina alias Dona Júlia vive in una casa riadattata alle sue esigente a Serra Gaias, nello stato del Paraná.

Per celebrare il traguardo, i funzionari di Tibagi, nel Paraná, le hanno organizzato una festa di compleanno con qualche giorno di anticipo. Nel corso della festa la dolce nonnina più vecchia al mondo ha mangiato una bella fetta di torta e con l’aiuto di alcune persone ha anche fatto qualche piccolo passo di danza.

Amantina è la più anziana del mondo, anche se non ufficialmente dato che non compare negli elenchi del Guinness World Record: non si trova più il suo certificato di nascita, ma dovrebbe essere nata il 22 giugno 1900. La sua storia, infatti, sta facendo il giro del mondo proprio perché, in occasione del suo compleanno, il piccolo paese in cui vive ha pensato bene di organizzarle una grande festa.

La donna più vecchia al mondo non ha nemmeno i capelli bianchi e non soffre di alcuna patologia cronica: non ha il diabete né soffre di ipertensione come spesso succede agli anziani, e non prende alcuna medicina. Insomma, a parte le rughe, qualche difficoltà a muoversi e esprimersi, la signora Amantina sta bene.

Il segreto della longevità sta anzitutto in un’alimentazione corretta. La signora Amantina, a modo suo dato che non riesce a parlare benissimo, ha raccontato che non esagera mai a tavola, mangia tanti cibi sani e sempre diversi, con alcune costanti che non possono mancare. Quali sono?

Ogni giorno uova sode e una fetta di Bolo de Polvilho, come anticipato che è una tipica torta brasiliana che si fa con uova, latte, formaggio, farina di manioca, e si cuoce in forno o in padella.

Dieta di Amantina: cosa mangia la donna più vecchia al mondo di 123 anni

Il segreto della donna più vecchia al mondo di 123 anni Amantina è appunto la dieta e l’alimentazione sana, ma non solo. La nonnina in occasione del suo compleanno, per tutti Dona Júlia, ha accolto tutti con entusiasmo e si è persino lasciata andare sulla pista da ballo per qualche passo di danza.

Dona sorride, prende tutto ciò di bello che la vita ha da offrirle: altro ingrediente fondamentale per vivere a lungo come lei. Amantina del resto è molto coccolata: vive in una comunità per anziani, a Serra Gaias, ed è accompagnata da una persona amorevole che non la lascia mai. Il segreto della longevità oltre la dieta è amare ed essere amata.