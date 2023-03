La dieta di Ilenia Pastorelli: come si tiene in forma l’attrice

Ilenia Pastorelli, attrice romana, David di Donatello per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” ne ha fatta di strada dalla sua partecipazione al reality “Grande Fratello”. Protagonista al cinema dell’ultimo film di Dario Argento Occhiali Neri, Ilenia è in splendida forma. Ecco la sua dieta.

La dieta di Ilenia Pastorelli

Scoperta nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, Ilenia Pastorelli sta seguendo la carriera da attrice e per questo sta vivendo un brillante percorso artistico dopo l’exploit con il film di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot.

Nata a Roma, il 24 dicembre 1985, è cresciuta nella periferia di Tor Bella Monaca. Da bambina sognava di diventare una ballerina e dal fisico che ha si potrebbe pensare sia il frutto degli anni passati a ballare.

Ilenia Pastorelli segue una dieta per mantenersi in forma anche se l’attrice romana ha confessato di essere appassionata di cucina e di mangiare.

L’attrice ha detto: “In realtà mangio di tutto… Ogni tanto penso di andare da un nutrizionista, ma alla fine vince la lasagna de nonna! Rispetto all’avocado che arriva da chissà dove, a me sembra più sana la lasagna de nonna”, ha confessato Ilenia.

Anche in merito allo sport, l’ex gieffina non ama allenarsi quindi approfitta della sua costituzione magra dovuta alla genetica.

“L’ultima cosa che ho fatto è stata la pole dance per preparare ‘Benedetta Follia’ di Verdone, ma vengo da anni di niente… Mi annoio subito”, ha raccontato la Pastorelli.

Dunque, il fisico da modella: alta, magra e in forma Ilenia Pastorelli lo deve maggiormente alla genetica di famiglia. Anche se, in un’intervista, l’attrice romana rivelò di non amare l’allenamento, come anticipato, ma di essersi immersa nella disciplina dello yoga per rilassare corpo e mente. Soprattutto prima di buttarsi a capofitto nel lavoro, ore e ore di set.

Ilenia Pastorelli e i segreti di bellezza

Il suo profilo Instagram, su cui l’attrice è molto attiva, vanta oltre 100 mila follower. Anche se Ilenia Pastorelli non ama raccontare molto della sua vita privata tant’è che anche sui social condivide soprattutto scatti inerenti alla sua professione.

Tra i segreti di bellezza seguiti dall’attrice romana, ex gieffina e modella, c’è la cura del viso: uno dei suoi punti di forza. Lo cura ogni giorno (e sera) con prodotti idratanti, dal siero alla crema. E i risultati non tardano ad arrivare.