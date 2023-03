La dieta di Giorgia Meloni: cosa mangia la premier?

Giorgia Meloni ha tantissimi impegni in qualità di premier, ma non perde l’occasione di tenersi in forma recandosi in palestra. Sulle sue preferenze culinarie e la dieta che segue sono emersi diversi dettagli.

La dieta di Giorgia Meloni: la passione per il cibo

Giorgia Meloni ama il buon cibo. Tempo fa il suo macellaio di fiducia, a Un giorno da pecora, ha svelato quali sono le sue preferenze culinarie. Alessandro Squarcia, macellaio della Garbatella, sa perfettamente cosa ama mangiare la premier, che è una sua cliente. L’uomo ha spiegato che acquista spesso carne e prodotti nostrani. “Spazia molto: dal pollo alle bistecche all’hamburger. In particolare, è innamorata dei nostri hamburger di carne Scottona, una carne giovane e magra, tenerissima” ha dichiarato il macellaio. Giorgia Meloni ama molto la carne, che fa parte della sua dieta e delle pietanze che ama cucinare per la sua famiglia. La premier è molto brava a cucinare e ama molto preparare dei piatti gustosi per la sua famiglia, anche se ora che ha assunto questo ruolo il tempo è sicuramente limitato. “A volte ha preso l’abbacchio e il bollito alla picchiapo’, già preparato da noi” ha aggiunto il macellaio, svelando che la premier ha una grande passione per il cibo. Una passione che è stata confermata dalla stessa Giorgia Meloni, che ha raccontato che durante la campagna elettorale ha preso più di 2 kg, sottolineando che probabilmente la dieta che seguiva in quel periodo non ha funzionato, probabilmente a causa di numerosi sgarri che si è concessa andando in giro per l’Italia. “Per chi ama le specialità culinarie, non è facile dire no” ha ammesso la premier in un’intervista. Giorgia Meloni è decisamente una buona forchetta, ma cerca di mangiare sano e di non farsi mancare niente dal punto di vista nutrizionale.

L’allenamento in palestra di Giorgia Meloni

La premier presta grande attenzione alla sua forma fisica, non solo a tavola, ma anche in palestra. Frequenta da ben 8 anni una palestra di fiducia nella zona Sud di Roma. Il proprietario e personal trainer Fabrizio Iacorossi ha dichiarato che Giorgia Meloni va in palestra tre o quattro volte a settimana e si allena sempre insieme ad altre persone, senza isolarsi. Lo sport è sempre stato una costante nella vita della premier, che da ragazzina partecipava alle gare di atletica e assisteva alle partite di rugby. Il personal trainer ha spiegato che si dedica al funzionale, al lavoro aerobico e metabolico e pratica pilates e yoga. Quando è sotto campagna elettorale e deve presenziare a pranzi e cene, poi si affida al suo personal trainer, per riuscire a smaltire. Il duro allenamento che segue da sempre le consente di affrontare i pranzi e le cene di lavoro con la consapevolezza di riuscire a continuare a mantenersi in forma. Il fatto che sia anche un’amante del cibo la spinge a compensare andando in palestra anche quattro volte a settimana, per riuscire a mantenere sempre il suo corpo in forma, pensando al suo benessere psico-fisico, anche ora che ha numerosi impegni.