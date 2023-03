La dieta di Giorgia Palmas: come si tiene in forma?

La bellissima Giorgia Palmas e il suo Filippo Magnini, che stanno insieme da 5 anni, si sono sposati lo scorso anno con rito religioso. Qualche giorno dopo il matrimonio, la showgirl sarda ed ex modella ha rivelato la dieta che ha seguito per arrivare in formissima al fatidico sì. Scopriamo la dieta di Giorgia Palmas per tenersi in forma.

La dieta di Giorgia Palmas

Prima del matrimonio con suo marito Filippo Magnini, Giorgia Palmas ha seguito un regime alimentare per restare in forma e anche qualche trattamento al corpo.

“Un bel massaggio alle gambe e per le due settimane prima ho evitato di mangiare insaccati, nutella e cose simili per avere la pelle al meglio possibile”, ha rivelato la Palmas.

La donna ha -dunque- svelato di aver seguito una sorta di dieta al fine di apparire al top con l’abito da sposa che- in effetti- le è stato un incanto. Non per nulla poi ha anche aggiunto che la sua scelta, quella appunto di evitare certi cibi a pochi giorni dal sì, ha funzionato.

Giorgia Palmas ha anche confessato i segreti della sua forma fisica che la aiutano a restare in forma, anche se la genetica fa la sua grande parte.

Quando era più giovane, prima di diventare mamma, la showgirl sarda ha detto che mangiava tutto e anche male nonostante ci tenesse al peso.

“Facevo dei lunghi periodi mangiando male e poi non mangiavo. Ora invece ho un buon rapporto con il cibo, più consapevole”, ha detto la modella sarda.

Alla showgirl piace mangiare in generale, ma punta sul cibo sano e ricco di vitamina e benefici per l’organismo soprattutto nella bella stagione la Palmas mangia tanta verdura, frutta, cereali, legumi e beve tanta acqua.

Giorgia Palmas: segreti per una forma fisica smagliante

La dieta di Giorgia Palmas prevede tanti break nutrizionali, più colazioni due merende e una cena light. Come da bambina la sua colazione è dolce: yogurt con cereali oppure cioccolato per iniziare bene la giornata.

Quali sono i piatti preferiti da Giorgia Palmas? Quelli tipici della sua terra sarda. “Adoro i malloreddus e gli spaghetti con i ricci come primi piatti. Di secondo invece pesce alla griglia o al sale e poi i salumi e i dolci come il tiramisù”, ha raccontato Giorgia Palmas.