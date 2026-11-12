Pollica porta a New York tradizioni, scienza e futuro della Dieta Mediterranea in quattro giorni di eventi.

Il modello alimentare della dieta mediterranea ha ricevuto, per la prima volta, una giornata dedicata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dal 16 al 19 novembre la capitale statunitense ospiterà una serie di incontri, laboratori e iniziative volte a mostrare come l’alimentazione tipica del Mediterraneo possa diventare uno strumento di salute, sostenibilità e patrimonio culturale. L’evento nasce dall’esigenza di dare visibilità globale a un patrimonio già riconosciuto dall’UNESCO nel 2010 e di tradurlo in pratiche concrete di sviluppo locale.

Al centro della missione c’è Pollica, piccolo comune del Cilento, inserito nella lista UNESCO come testimonianza vivente della tradizione mediterranea. Il Comune, insieme al Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, al Future Food Institute e all’Assessorato al Turismo della Regione Campania, ha organizzato una delegazione di esperti, amministratori e chef per portare negli Stati Uniti le proprie conoscenze agrarie, i rituali gastronomici e le storie dei produttori locali.

Il Palazzo di Vetro ospita la prima celebrazione ONU della Dieta Mediterranea

Il 16 novembre, alle 13:15, nella Conference Room 8 delle Nazioni Unite, si è svolta la cerimonia intitolata “First International Day of the Mediterranean Diet – Science, Sustainability, and Cultural Heritage”. La rappresentanza permanente d’Italia, insieme a quelle di Grecia e Libano, ha guidato il dibattito tra diplomatici, scienziati e membri delle comunità mediterranee. Il focus della tavola rotonda è stato il ruolo della Dieta Mediterranea nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, nella conservazione della biodiversità e nella promozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale. Sono stati presentati dati epidemiologici recenti e casi studio di fattorie italiane che hanno integrato le linee guida UNESCO con innovazioni tecnologiche.

Pollica e il Cilento: da Ancel Keys alla missione di sostenibilità

Il territorio di Pollica vanta un’importanza storica legata al celebre fisiologo americano Ancel Keys, che negli anni ’50-60 condusse a Pioppi, frazione di Pollica, il famoso Seven Countries Study. Le sue ricerche dimostrarono la correlazione tra la tipica alimentazione mediterranea – cereali integrali, legumi, olio d’oliva, frutta e pesce – e la riduzione dei fattori di rischio cardiaco. Oggi, il Centro Studi “Angelo Vassallo” continua quell’eredità promuovendo programmi di educazione alimentare per le scuole del Cilento e iniziative di turismo responsabile. Il sindaco Stefano Pisani, insieme a Sara Roversi del Future Food Institute e al professor Pier Luigi Petrillo, ha sottolineato il valore della condivisone del cibo come veicolo di identità culturale e coesione sociale.

Da Hyde Park a Manhattan: workshop, masterclass e attività scolastiche

Il 17 novembre il programma è proseguito al Culinary Institute of America di Hyde Park, dove chef, ricercatori e produttori hanno discusso il futuro della cucina mediterranea sotto il tema “Tomorrow Tastes Mediterranean”. Sono stati mostrati esempi di filiere corte, dalla coltivazione di ortaggi bio alla trasformazione artigianale di oli extravergine, evidenziando come l’innovazione possa coesistere con la tradizione. Nella stessa giornata, il sindaco Pisani ha contrapposto le esperienze della Campania e di Creta, mettendo in luce la centralità del prodotto locale e della biodiversità.

Il 18 novembre Manhattan ha ospitato due appuntamenti di rilievo. A mezzogiorno il ristorante Ribalta (48 East 12th Street) ha organizzato il “Heritage Convivium”, un pranzo riservato alla stampa in cui lo chef Pasquale Cozzolino ha presentato piatti che raccontano le storie di agricoltori e artigiani del Mediterraneo. Nel pomeriggio, l’Istituto Italiano di Cultura ha offerto una tavola rotonda sul significato sociale della dieta, seguita alle 18:00 da una masterclass dedicata ai cavatelli, la pasta fresca tipica del Sud Italia, preparata in diretta dagli ambasciatori gastronomici Peppe Guida, Giovanna Voria, Silvia Chirico e Cristian Santomauro.

Masterclass sui cavatelli

Durante la lezione, gli chef hanno illustrato le tecniche di impasto, la scelta della farina di grano duro e i gesti tramandati di generazione in generazione. Il pubblico ha potuto partecipare attivamente, impastando e formando i propri cavatelli per poi gustarli in accompagnamento a sughi a base di pomodoro fresco e basilico, simboli di storia culinaria condivisa. L’evento ha sottolineato come la preparazione del cibo diventi, di fatto, un momento di educazione interculturale.

La settimana è terminata il 19 novembre con una giornata interamente dedicata alle scuole di New York. Attraverso laboratori didattici, i giovani hanno appreso i principi della Dieta Mediterranea, sperimentando la coltivazione di erbe aromatiche, la degustazione di prodotti tipici e la scoperta dei valori legati al rispetto dell’ambiente. La delegazione di Pollica ha concluso il suo intervento ribadendo che la dieta non è solo una serie di piatti, ma un modello di vita che unisce salute, cultura e tutela delle risorse naturali.