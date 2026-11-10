Il Prof. Porreca svela i segreti per distinguere una colica renale da un semplice mal di schiena e quando il sangue nelle urine è il campanello d’allarme del tumore.

Quando una colica renale colpisce, il dolore è talmente intenso da essere paragonato al travaglio del parto. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso gli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, ricorda che, oltre all’impattante sensazione, la colica è spesso il primo segnale di un ostacolo meccanico all’interno dell’uretere.

Il sintomo più frequente è un dolore acuto localizzato al fianco, che può irradiarsi verso l’inguine, accompagnato da nausea, vomito e, in molti casi, presenza di sangue nelle urine. Tuttavia, esistono calcoli silenti che si formano nel rene senza provocare alcuna colica, ma che con il tempo possono raggiungere dimensioni tali da compromettere la funzionalità renale.

Segnali clinici e diagnosi di colica renale

Colica renale indica l’improvviso aumento di pressione entro il rene dovuto all’incuneamento di un calcolo lungo l’uretere. Il paziente descrive tipicamente un dolore penetrante al fianco, spesso accompagnato da ematuria macroscopica (sangue visibile) o microematuria (rilevata al microscopio). La diagnosi richiede un esame delle urine, un ecocoltutto renale e, se necessario, una tomografia computerizzata a bassa dose per localizzare il cristallo.

Approccio multidisciplinare dello Stone Center di Bergamo

Il Stone Center dell’Ospedale Castelli di Bergamo affronta la calcolosi con un modello multidisciplinare che coinvolge urologi, nefrologi e radiologi. Dopo una valutazione metabolica personalizzata, si sceglie la tecnica più adatta al volume e alla posizione del calcolo.

Litotrissia extracorporea (ESWL)

L’ESWL utilizza onde d’urto focalizzate per frantumare i calcoli di piccole dimensioni, consentendo l’eliminazione spontanea dei frammenti attraverso le vie urinarie. È la prima opzione quando il calcolo ha meno di 10 mm e si trova in una posizione favorevole.

Ureteroriduzione con laser (RIRS)

La RIRS prevede l’accesso endoscopico tramite l’uretere con una fibra laser a olmo per polverizzare i cristalli. È indicata per calcoli di dimensioni intermedie o posizionati nella porzione superiore dell’uretere.

Nefrolitotrissia percutanea (PCNL)

Nel caso di calcoli di grandi dimensioni, a forma di stampo, si ricorre alla PCNL, che consiste in un piccolo accesso percutaneo alla zona lombare per frantumare e rimuovere il massiccio calcifico. Questa tecnica garantisce tassi di bonifica (stone-free) elevati, come evidenziato da studi pubblicati su *Urology*.

L’obiettivo finale di ogni intervento è il raggiungimento dello stato di stone-free, seguito da una terapia preventiva basata sul profilo metabolico del paziente, in linea con le linee guida dell’European Association of Urology (EAU).

Ematuria: quando il sangue nelle urine è il campanello d’allarme del tumore della vescica

La comparsa di sangue nelle urine, nota come ematuria, è una delle prime manifestazioni del tumore della vescica. La distinzione tra macroematuria (visibile) e microematuria (rilevata al microscopio) è fondamentale per decidere il percorso diagnostico.

Il protocollo consigliato prevede, in tempi brevi, un’ecografia vescicale e una cistoscopia diagnostica. Se la lesione è confinata allo strato mucoso, si interviene con resezione transuretrale (TURV) e terapie instillative locali. In circa il 10 % dei casi, il tumore è muscolo-infiltrante e richiede una cistectomia radicale robot-assistita, spesso accompagnata dalla creazione di una neovescica con segmento intestinale per preservare la continuità urinaria.

Queste raccomandazioni sono sostenute dalle linee guida dell’American Urological Association (AUA) e dagli studi pubblicati su *The Journal of Urology* che confermano l’efficacia e la ridotta incidenza di complicanze della ricostruzione robotica intracorporea della neovescica.

Una corretta valutazione dell’ematuria, unita a un approccio terapeutico personalizzato per i calcoli renali, permette di ridurre le complicanze a lungo termine e di migliorare la qualità di vita dei pazienti.