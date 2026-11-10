La copertura vaccinale 2025‑2026 per gli over 65 scende sotto il 50%: scopri le regioni al top e le cause del calo.

Nel corso dell’inverno appena trascorso sono stati somministrati 7,2 milioni di vaccini antinfluenzali a persone di età pari o superiore a 65 anni in tutta l’Italia. Il ministero della Salute ha pubblicato i dati ufficiali, rilevando una contrazione rispetto alla stagione precedente e segnalando che la copertura vaccinale è ora al di sotto della soglia del 50%. Questa flessione è considerata preoccupante da chi opera nella sanità di base, che la descrive come un “gap assolutamente da recuperare”.

Copertura vaccinale 2025-2026: numeri e confronto storico

Il valore complessivo di 7,2 milioni corrisponde al 49,8% della popolazione target, in calo di 2,7 punti percentuali rispetto al 52,5% registrato nel biennio 2024-2025. L’obiettivo minimo fissato dalle autorità è del 75%, percentuale mai raggiunta neanche nei cosiddetti “periodi d’oro”, come il 2005-2006 (68,3%). Dopo una temporanea impennata al 65% nella stagione 2020-2021, legata all’emergenza Covid-19, il trend è tornato a scendere, confermando un trend in diminuzione nelle ultime stagioni.

Disparità regionali: chi guida e chi resta indietro

L’Umbria emerge come la regione più aderente, con il 62% di over 65 vaccinati, seguita da Toscana (58,5%) ed Emilia-Romagna (57,7%). Al contrario, la Provincia autonoma di Trento registra il valore più basso, 34,3%, seguita dalla Valle d’Aosta (36%) e Sardegna (36,7%). La Lombardia, pur avendo il più alto numero assoluto di vaccinati (1,2 milioni), rimane al di sotto del 50% in termini percentuali. Solo poche regioni – Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna – mostrano una leggera tendenza al rialzo.

Cause del calo e percezione post-pandemia

Secondo il segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Niccolò Biancalani, il calo è simbolico della diffidenza vaccinale emersa dopo la pandemia di Covid-19. Tale diffidenza mette a rischio la salute dei più vulnerabili, poiché il vaccino è una arma di prevenzione di massa capace di ridurre complicanze gravi come polmoniti potenzialmente letali. La difficoltà nel superare questa sfiducia richiede interventi mirati di comunicazione e un più ampio utilizzo del vaccino come strumento di tutela collettiva.

Andamento della campagna attuale e criticità emergenti

La campagna del 2025-2026 è iniziata più tardi rispetto al solito calendario, in parte a causa di un’estate insolitamente calda che ha prolungato l’arrivo dei vaccini fino a metà ottobre. Oggi, la distribuzione è completa e la popolazione sta rispondendo positivamente, ma persistono alcune difficoltà: la Regione Campania ha segnalato una temporanea scarsità di dosi, mentre altre regioni confermano una piena disponibilità. Nonostante queste limitazioni, l’operatore sanitario ritiene che la situazione stia migliorando e che la risposta della cittadinanza sia incoraggiante.