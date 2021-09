Eccesso di proteine: quali sono i sintomi

Le proteine sono fondamentali per restare in salute, ma chiaramente è necessario non consumarne troppe per evitare di avere degli effetti collaterali importanti. Le persone che seguno diete iperproteiche come la Dukan o la Tisanoreica infatti a volte consuamano troppe proteine e quindi hanno dei problemi.

Scopriamo insieme quali sono i sintomi che sorgono quando si consumano troppe proteine.

Le persone che consumano troppe proteine spesso soffrono di cattivo umore. Questo infatti è uno dei primi sintomi del problema e permette di riconoscerlo. Per ritrovare il buonumore quindi è fondamentale consumare anche buone quantità di carboidrati ed è bene prediligere frutta, riso e avena.

Consumare pochi carboidrati significa anche far abbassare il livello di serotonina.

Questo avviene perchè gli zuccheri nel sangue sono essenziali per mantenere alto il livello dell’ormone che regola l’umore.

L’eccesso di proteine provoca anche un senso di stanchezza mentale in quanto solo mangiando corrette quantità di carboidrati permette di avere energia per affrontare la giornata in modo adeguato.

Sete continua a causa di un eccesso di proteine

Chi consuma quantità molto elevate di proteine ha una sete continua in quanto i reni hanno bisogno di fare un grande lavoro per riuscire ad eliminare tale eccesso.

Solo bevendo molto si riesce quindi a urinare correttamente e a prevenire la formazione di calcoli renali.

Oltre alla grande sete, l’eccesso di proteine nel corpo comporta anche un grande rischio di alito cattivo. Il corpo quando va in riserva di carboidrati infatti comincia a usare il grasso come combustibile metabolico e questo causa la produzione di chetoni che possono provocare l’alito cattivo.

Aumentare di peso per colpa dell’eccesso di proteine

Consumare troppe proteine di origine animale può provocare un aumento di peso. Nonostante ci siano molte diete iperproteiche, queste spesso sono ricche di grassi e quindi non fanno affatto dimagrire.