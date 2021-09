Hatha yoga: cos’è e quali sono i benefici

L’hatha yoga è uno dei tipi di yoga più diffusi ed apprezzato. Conosciuto in italiano come yoga della forza, questa pratica permette di migliorare la propria salute sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale.

Cos’è l’hatha yoga

L’hatha yoga è una vera e propria disciplina che aspira alla salute e alla concentrazione. Lo scopo di questa pratica è quello di conservare il corpo in una condizione fisica perfetta e di aiutare lo spirito a migliorare sempre di più.

Questo tipo di yoga ha anche lo scopo di comunicare la non violenza e di imparare a rispettare sè stessi. Risulta poi utile per controllare la respirazione e per ascoltare a pieno i propri sensi.

La maggior parte dei corsi di yoga si concentrano sulla dimensione fisica della pratica e per questo è utile per migliorare la propria forma fisica.

L’hatha yoga è molto apprezzato dalle donne e anche le donne in gravidanza possono praticare questa disciplina.

Come funziona l’hatha yoga

Sono tre le azioni di base in cui si articola l’hata yoga.

La prima sono le posizioni che, in totale, risultano essere oltre mille e possono essere statiche oppure dinamiche.

Queste vanno fatte senza sforzi, sempre rispettando il corpo e facendo attenzione ad allineare alla perfezione la propria colonna vertebrale.

La seconda sono gli esercizi respiratori. Questi sono legati alla pratica delle posizioni e si articolano intorno alle quattro fasi della respirazione: inspirazione, apnea inspiratoria, espirazione e apnea espiratoria.

La terza è il rilassamento che si solito avviene alla fine della sessione e si realizza in posizione seduta o distesa.

Benefici dell’hatha yoga

I benefici dell’hata yoga sono numerosi e tutti possono ottenerli in quanto questa pratica è rivolta davvero a un pubblico eterogeneo. Anche coloro che non hanno delle competenze specifiche possono infatti avere grandi risultati.

La disciplina ha molti benefici per il corpo in quanto aiuta ad aumentare il tono muscolare e rende anche migliore elasticità ed equilibrio. Tra le altre cose è utile anche per diminuire la massa grassa e per migliorare la muscolatura degli addominali.

La pratica ha anche benefici per lo stato di salute in generale dal momento che consente di stimolare gli organi e di migliorare la salute dell’apparato cardiaco.

Lo yoga poi serve anche per diminuire lo stress e l’ansia che spesso rendono complesso vivere serenamente.