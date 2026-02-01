Evolio Expo 2026: Scopri gli Eventi Imperdibili e gli Incontri sull’Olio Extravergine di Oliva

La città di Bari si prepara ad accogliere un evento di rilevanza internazionale: Evolio Expo. La fiera dedicata all’olio extravergine di oliva e alla filiera olivicola si svolgerà dal 29 al 31 gennaio 2026 presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante. Questa manifestazione intende mettere in evidenza l’importanza di un prodotto che rappresenta non solo un simbolo della dieta mediterranea, ma anche un patrimonio culturale e identitario per l’intera Puglia e il Mezzogiorno italiano.

Un incontro tra produttori e consumatori

Evolio Expo si propone come un punto di incontro tra produttori, frantoiani, istituzioni, operatori economici e buyer, creando uno spazio di confronto e dialogo. L’evento non è solo un’esposizione, ma un’opportunità per discutere di temi cruciali come la qualità delle produzioni, la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e la competitività nei mercati nazionali e internazionali.

Focus sugli eventi e sulle attività

Durante i tre giorni di fiera, sono previsti numerosi eventi tra cui convegni, workshop, incontri B2B e degustazioni guidate. Questi eventi permetteranno di approfondire le sfide e le opportunità del settore olivicolo, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla rigenerazione olivicola.

Il ruolo della Puglia nell’industria dell’olio

La Puglia si conferma come la prima regione olivicola in Italia, con oltre 720 frantoi attivi e una superficie di circa 330.800 ettari dedicata alla produzione di olive. Questo evento rappresenta un’occasione unica per rafforzare il posizionamento della regione come leader nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità.

Collaborazioni e sostenibilità

Inoltre, Evolio Expo collaborerà con l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per creare focus tematici che affrontano le sfide contemporanee del settore. La manifestazione punta a favorire un dialogo tra politiche pubbliche, imprese e territori, promuovendo una cultura della sostenibilità e dell’innovazione.

Un’opportunità per il settore olivicolo

La fiera metterà in luce l’olio extravergine di oliva come un prodotto di eccellenza e offrirà strumenti e strategie per il rilancio dell’olivicoltura regionale. Con la partecipazione di circa 150 espositori e circa 50 buyer internazionali provenienti da vari paesi, Evolio Expo si configura come una piattaforma strategica per il networking e lo sviluppo commerciale.

Evolio Expo 2026 rappresenta un importante appuntamento per chi opera nel settore olivicolo-oleario. Si prevede un momento di crescita e condivisione di conoscenze, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli operatori e l’identità dei territori coinvolti.