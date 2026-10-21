Corso gratuito di nutraceutica per il benessere mentale, 10,5 crediti ECM, iscrizione diretta al provider.

Il benessere mentale è oggi una delle sfide più pressanti per i sistemi sanitari di tutto il mondo. L’incidenza di stress cronico, disturbi d’ansia, problemi di sonno, sintomi depressivi e declino cognitivo legato all’età è in costante crescita, spingendo le autorità a cercare soluzioni integrate e multidisciplinari. In questo scenario, la nutraceutica emerge come un possibile supporto alla terapia tradizionale, grazie a evidenze sempre più solide sugli effetti di specifici composti bioattivi sul cervello.

Il crescente impatto della salute mentale sui sistemi sanitari

Secondo gli ultimi studi epidemiologici, quasi il 30% della popolazione adulta sperimenta almeno un episodio di disagio psicologico significativo nel corso della vita. Questa diffusione comporta un notevole onere economico per i servizi di assistenza, con costi diretti legati a ricoveri, farmaci e visite specialistiche e costi indiretti dovuti a perdita di produttività. La necessità di approcci preventivi e di trattamento più efficaci ha spinto la ricerca verso la valutazione del ruolo della nutrizione nel modulare i processi neurobiologici alla base dell’umore e delle funzioni cognitive.

Nutraceutica: un alleato emergente per l’equilibrio psicologico

La nutraceutica comprende sostanze concentrate ottenute da alimenti o piante che esercitano effetti benefici sulla salute. Tra i meccanismi più studiati troviamo la riduzione della neuroinfiammazione la mitigazione dello stress ossidativo il potenziamento della neuroplasticità e il miglioramento della funzione mitocondriale. Composti come gli omega-3, i flavonoidi, il magnesio, le vitamine del gruppo B e i probiotici stanno mostrando risultati promettenti nella gestione di disturbi d’ansia della depressione dei problemi di sonno e del declino cognitivo associato all’invecchiamento.

Dettaglio del percorso formativo “Nutraceutica per il benessere mentale”

Il corso, erogato in modalità FAD asincrona ha una durata complessiva di 7 ore e consente l’acquisizione di 10,5 crediti ECM. È gratuito, con un limite di 1.000 partecipanti e non richiede iscrizione online; gli interessati devono contattare direttamente il provider LINGO COMMUNICATIONS SRL. La struttura prevede cinque moduli tematici, ciascuno tenuto da specialisti riconosciuti a livello nazionale. Al termine, è prevista una verifica a risposta multipla con doppia randomizzazione per l’attribuzione dei crediti.

Modulo 1 – Farmacologia, qualità e appropriatezza prescrittiva dei nutraceutici

Il professor Arrigo Francesco Giuseppe Cicero docente di farmacologia presso l’Università di Bologna, illustra le caratteristiche di qualità dei prodotti nutraceutici, le evidenze cliniche a supporto e i criteri di appropriatezza prescrittiva. Vengono analizzati i requisiti regolatori, le interazioni con farmaci convenzionali e le metodologie per valutare l’efficacia in ambito psichiatrico.

Modulo 2 – Dal disagio al disturbo in adolescenza: ruolo preventivo dei nutraceutici

Il dottor Sergio De Filippis responsabile sanitario della Clinica Neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, affronta le problematiche emergenti nell’adolescenza, evidenziando come un intervento precoce basato su nutraceutici possa ridurre la transizione dal disagio al disturbo clinico. Si approfondiscono strategie di screening, piani di terapia integrata e casi clinici illustrativi.

Modulo 3 – Disturbi d’ansia e dell’umore: evidenze scientifiche

Il professor Bernardo Maria Dell’Osso dell’Università di Milano presenta una rassegna delle più recenti randomized controlled trial su omega-3, curcumina e S-adenosilmetionina per l’ansia e la depressione. Vengono discussi i meccanismi d’azione, le dosi consigliate e i criteri per selezionare i pazienti più idonei a beneficiare di questi integratori.

Modulo 4 – Sonno, funzioni cognitive e nutraceutica

Il professor Giovanni Martinotti dell’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara analizza il rapporto tra integratori (melatonina, magnesio, vitamine del gruppo B) e la qualità del sonno, nonché il loro impatto sulle funzioni esecutive e sulla memoria. Il modulo include consigli pratici per la personalizzazione delle terapie in base a pattern di sonno e a valutazioni neuropsicologiche.

Modulo 5 – Il nuovo modello di sanità territoriale: dalla presa in carico al valore della prevenzione

Il dottor Carlo Ranaudo esperto di economia farmaceutica, descrive come le amministrazioni locali possano integrare la nutraceutica nei percorsi di cura territoriale, valorizzando la prevenzione e riducendo l’onere sul sistema ospedaliero. Vengono illustrate buone pratiche, indicazioni per la redazione di protocolli e il ruolo del medico di famiglia.

Domande frequenti e modalità di accredito

Il corso è riconosciuto per professionisti di psicologia, medicina, psicoterapia, neurologia, geriatria, farmacia e tecnici della riabilitazione psichiatrica. I 10,5 crediti ECM vengono inviati automaticamente al profilo Co.Ge.A.P.S. dopo il superamento della verifica. Essendo un’attività totalmente online è possibile seguirla da qualsiasi luogo entro il 30 ottobre 2027. La partecipazione è illimitata per quanto riguarda i crediti FAD, quindi può essere conteggiata integralmente nel triennio 2026-2028, coprendo circa il 7 % del fabbisogno annuale di 150 crediti richiesti.