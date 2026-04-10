Gioco della dieta mediterranea: guida alla circolare n. 402

La Circolare n. 402 introduce ufficialmente il Gioco della dieta mediterranea, un programma pensato per promuovere l’educazione alimentare attraverso attività ludiche e formative. Pubblicata e revisionata il 10.04.2026, la circolare definisce scopi, destinatari e materiali disponibili, offrendo una linea guida per scuole, enti e operatori che intendono adottare il progetto. Questo documento fornisce il quadro normativo e operativo per l’implementazione del gioco, spiegando come integrarlo nei percorsi didattici e nelle iniziative di prevenzione nutrizionale.

La circolare chiarisce inoltre le condizioni di diffusione dei materiali: salvo diverse indicazioni, i contenuti sono rilasciati sotto la Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia. Questo significa che il materiale può essere riutilizzato e adattato purché venga riconosciuta la paternità dell’opera. Nelle sezioni seguenti vengono esposte le finalità pedagogiche, la struttura del gioco e le modalità pratiche per aderire al programma, con suggerimenti operativi per massimizzare l’impatto educativo.

Origine e obiettivi del programma

Il Gioco della Dieta Mediterranea nasce come risposta alla necessità di diffondere abitudini alimentari sane con un approccio partecipativo e coinvolgente. L’obiettivo principale è favorire la conoscenza degli elementi caratteristici della dieta mediterranea—come il consumo prevalente di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, olio d’oliva e un uso moderato di prodotti animali—tramite attività pratiche e simulate. La circolare identifica la promozione della salute, la prevenzione di abitudini alimentari scorrette e il rafforzamento delle competenze cognitive e sociali come finalità cardine del progetto.

Destinatari e finalità educative

Il programma è pensato per avere un ampio raggio d’azione: scuole di ogni ordine e grado, centri di aggregazione giovanile, associazioni di volontariato e servizi territoriali possono adottare il gioco come strumento formativo. La circolare propone un approccio modulare che consente di adattare le attività al livello di età e al contesto organizzativo: moduli didattici, schede operative e laboratori pratici compongono un percorso flessibile. L’intento è che i partecipanti acquisiscano competenze pratiche sul piano alimentare e sviluppino una consapevolezza duratura rispetto alle scelte quotidiane.

Struttura e contenuti del gioco

Dal punto di vista pratico, il Gioco della Dieta Mediterranea si articola in più componenti: sessioni in aula con materiali didattici stampabili, esercizi interattivi, schede di autovalutazione e proposte per laboratori pratici di cucina e orticoltura. I materiali includono anche schede illustrative sui gruppi alimentari tipici della dieta mediterranea, mappe del gusto e scenari di gioco che simulano scelte quotidiane al mercato o a tavola. Le attività sono pensate per favorire la sperimentazione diretta e l’uso di strumenti semplici, come il diario alimentare e i kit per la preparazione di ricette tipiche.

Metodologie e strumenti didattici

La circolare suggerisce metodi attivi: apprendimento basato sul gioco, lavoro di gruppo e uscite didattiche. Gli strumenti predisposti comprendono materiali stampabili, risorse multimediali e linee guida per facilitatori. Viene enfatizzato l’uso di esperienze pratiche per consolidare conoscenze teoriche; ad esempio, attività di scelta senso-motorie al mercato simulato aiutano a comprendere i principi della spesa consapevole. L’intento è trasformare concetti astratti in pratiche quotidiane, promuovendo abitudini sostenibili e salutari.

Modalità di partecipazione e licenza

Per aderire al progetto è sufficiente consultare la Circolare n. 402 e scaricare i materiali ufficiali previsti. La circolare specifica che i contenuti sono disponibili sotto la Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia, il che permette la riproduzione e l’adattamento a condizione che venga attribuita la fonte. Questa scelta facilita la diffusione capillare del programma, permettendo a insegnanti e operatori di personalizzare i materiali secondo le esigenze locali senza incorrere in restrizioni eccessive.

Indicazioni pratiche sull’uso dei materiali

La circolare raccomanda di mantenere evidente l’attribuzione originale quando si distribuiscono copie o si modifica il materiale. È consigliabile che le istituzioni che implementano il gioco documentino le attività svolte e condividano feedback per migliorare il materiale didattico. In questo modo, la rete di pratiche virtuose può crescere, favorendo scambi e adattamenti che rendano il progetto sempre più efficace sul piano educativo e preventivo.

Impatto atteso e raccomandazioni

L’adozione diffusa del Gioco della Dieta Mediterranea punta a generare benefici concreti: migliorare le scelte alimentari, ridurre comportamenti a rischio e rafforzare la cultura della prevenzione. La circolare suggerisce di integrare il gioco con progetti scolastici più ampi, interventi con le famiglie e collaborazioni locali con produttori e mercati. Monitorare i risultati attraverso semplici indicatori—come il gradimento, la frequenza delle attività e i cambiamenti nelle abitudini—consente di valutare l’efficacia e orientare future revisioni del programma.

In chiusura, la Circolare n. 402 e il Gioco della Dieta Mediterranea offrono un’opportunità pratica per tradurre i principi della dieta mediterranea in azioni quotidiane, educative e condivisibili. La disponibilità dei materiali con la Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia favorisce la diffusione e l’adozione su scala locale, rendendo possibile l’adattamento a diversi contesti senza perdere la coerenza degli obiettivi formativi.