Dieta Herbalife: sapete di cosa si tratta? Sicuramente ne avrete sentito parlare negli ultimi anni anche se è stata creata negli anni Ottanta. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla dieta herbalife nata per perdere peso.

Dieta herbalife: tutto quello che c’è da sapere

La dieta herbalife, di gran moda, è stata creata già nei primi anni ’80 da Mark Huges. Questo regime comprende vari prodotti già preparati da assumere per perdere peso o, se già raggiunto, di mantenere il peso forma. Più che di una dieta in senso stretto è un dimagrimento perché non prevede una rieducazione alimentare vera e propria ma si basa sulla sostituzione di alcuni pasti con frullati o barrette.

Nella prima fase la dieta herbalife propose solo sostituiti dei pasti. Con il passare degli anni la varietà di prodotti proposti si è ampliata notevolmente con lo scopo di conquistare una fascia di mercato sempre maggiore. Ai frullati si sono aggiunte le barrette, gli integratori proteici, multi vitaminici e tanti altri.

Il sistema di dimagrimento herbalife promette di perdere dai 3 ai 7 kg al mese; una volta scelto il proprio Kit dovrai:

Sostituire uno o due pasti al giorno con i prodotti Herbalife;

Assumere gli integratori;

Fare il pasto mancante facendo attenzione a mantenerti leggero.

Per raggiungere e mantenere il peso desiderato bisogna sostituire due pasti a scelta con due frullati in Formula 1 o con barrette. E’ possibile scegliere liberamente quali pasti (tra colazione, pranzo o cena) sostituire. Ecco cosa c’è nel kit di assortimento base della dieta herbalife. Contiene il pasto sostitutivo e può comprendere:

Formula 1:

Si tratta di un frullato, basterà aggiungere 2 cucchiai di preparato in polvere (o una bustina) a 250 ml di latte parzialmente scremato. Il preparato ottenuto apporterà 200 Kl, proteine derivate dalla soia, vitamine e sali minerali (tipo e quantità non vengono specificati). Consigliata l’assunzione degli integratori “Mineral Complex” e “Formula 2”.

Formula 1 Free: E’ sempre un frullato ma senza glutine, lattosio e soia per venire incontro alle esigenze di chi soffre di allergie.

Barretta: Dal punto di vista nutrizionale è equivalente al preparato in polvere. Si differenzia però perché può essere consumata anche da chi segue una dieta vegetariana e senza latte. Ha inoltre l’indubbio vantaggio di poter essere consumata fuori casa.

Formula 2:

Si tratta di un’integratore di vitamine e sali minerali presentato sotto forma di compresse. Contiene calcio, zinco, vitamina D, C, E e vitamine del gruppo B. Viene consigliata l’assunzione di una compressa due volte al giorno prima dei pasti. Con questa modalità l’assunzione dei nutrienti derivanti dai pasti non andrà a ridurre quella delle vitamine.

Multifibre:

Sempre sotto forma di compresse viene fornito un concentrato di fibre solubili. Sono utili a migliorare il transito intestinale. Herbalife consiglia l’assunzione di 4 compresse 2 volte al giorno a chi soffre di stipsi.

Infuso di erbe:

L’infuso, presentato sotto forma di polvere, va aggiunto a 250 ml d’acqua calda per ottenere una sorta di tisana. E’ disponibile in diversi gusti e, apportando solo 6 calorie, può aiutare a bere di più e controllare il senso di fame. E’ inoltre ricco di antiossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi.

Mineral Complex:

E’ un integratore di sali minerali. Principalmente potassio e magnesio ed aiutano principalmente ad evitare di trattenere liquidi con la conseguente formazione di cellulite. Herbalife consiglia l’assunzione di 3-4 compresse prima dei pasti principali (pranzo e cena).

Dieta Herbalife: cosa mangiare e come dimagrire

La dieta herbalife, promossa dall’azienda omonima da cui acquistare i prodotti, consiste prima di tutto nel contattare Herbalife e poi nello scegliere il programma di perdita di peso più adatto alle proprie esigenze. Sono disponibili quattro versioni tra cui scegliere:

Linea “controllo del peso” per riduzione o mantenimento del peso;

linea “nutrizione mirata” per il benessere dell’apparato cardiovascolare e di quello immunitario oltre alla protezione dai radicali liberi e dall’invecchiamento;

linea “energia, sport e fitness” per il miglioramento delle prestazioni sportive;

linea “nutrizione esterna” per la cura e la bellezza della persona.

Seguire la dieta Herbalife è relativamente facile: sostituisci semplicemente due pasti al giorno con i frullati Herbalife e prendi gli integratori forniti con il programma che hai acquistato.

Non ci sono restrizioni particolarmente severe sulla dieta herbalife, ma generalmente si consiglia di bere molta acqua e consumare pasti piccoli e frequenti e il più possibile sani oltre a spuntini che includano molta frutta e verdura.

Non ci sono inoltre raccomandazioni ufficiali su quanto tempo dovresti mantenere la dieta herbalife ma la maggior parte delle persone in genere continua fino al raggiungimento del proprio obiettivo di perdita di peso e poi decide in seguito come gestire le proprie abitudini alimentari tramite l’inclusione di qualche prodotto preferito.