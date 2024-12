Gruppo San Donato, acquistate oltre 30 strutture Scanmed in Polonia

(Adnkronos) – Il Gruppo American Heart of Poland (Ahp), parte del Gruppo San Donato e di Gksd, operativo nel sistema sanitario pubblico, ha concluso l’acquisizione del Gruppo Scanmed, il quale include oltre 30 strutture sanitarie, tra cui: 4 ospedali multispecialistici, 3 cliniche specialistiche, reparti di cardiologia e una rete di ambulatori di medicina primaria e di assistenza specialistica. Il 12 novembre scorso, il Gruppo Ahp ha ricevuto l'autorizzazione dal presidente dell’Ufficio per la Concorrenza e la Protezione dei Consumatori per finalizzare tale operazione. Con l’acquisizione di Scanmed il numero totale di strutture Gsd, compresi gli ospedali, è salito a 161 unità. L’acquisizione "rappresenta un ulteriore traguardo nel processo di sviluppo del Gruppo American Heart of Poland all’interno del sistema sanitario pubblico in Polonia. L’obiettivo del Gruppo Ahp è quello di ampliare la propria presenza con nuove sedi e con nuove specializzazioni mediche. Ahp è interessato a uno sviluppo stabile e a lungo termine nel mercato sanitario polacco. Il Gruppo American Heart of Poland è specializzato nella diagnosi coordinata, nel trattamento e nella riabilitazione delle malattie legate allo stile di vita, raddoppiando così la portata delle sue attività nel settore sanitario pubblico. Inoltre, grazie all’acquisizione, aumenterà significativamente la sua copertura territoriale, offrendo assistenza medica a quasi 600mila pazienti all'anno, operando in strutture situate in 48 città polacche e coprendo 13 delle 16 regioni", sottolinea la nota del Gruppo San Donato. In una dichiarazione congiunta, i vice presidenti del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi e Paolo Rotelli hanno commentato: "Questa finalizzazione rappresenta per noi la continuazione di un percorso di crescita forte e coerente. La Polonia è un Paese al quale guardiamo con grande interesse, per il desiderio e la capacità di crescere e innovarsi. Per questo merita fiducia e investimenti". Per i pazienti l'aumento della copertura territoriale significa "un miglior accesso a cure multispecialistiche, in particolare dopo l’infarto miocardico, implementate, tra l’altro, nell’ambito della riabilitazione ospedaliera presso l’ospedale Uzdrowisko Ustroń, e altresì un’offerta complementare di servizi medici che copre praticamente tutte le branche della medicina. Vale la pena sottolineare che il Gruppo AHP sta attuando e continuerà ad attuare nei prossimi anni, ampi piani di investimento nell’ambito degli ospedali pubblici, per supportare le comunità locali al di fuori dei centri metropolitani con l’accesso a cure di eccellenza, attraverso il Servizio sanitario nazionale", prosegue la nota. Avvicinandosi al 25esimo anniversario della sua attività, il Gruppo American Heart of Poland "sta progressivamente aumentando il numero di strutture: a partire dal 2022 gestisce l’ospedale distrettuale di Drawsko Pomorskie, e dal 2023 gestisce anche un ospedale multispecialistico a Sztum. L’acquisizione del controllo del Gruppo Scanmed rappresenta una tappa importante nell’attuazione della strategia di sviluppo del Gruppo American Heart of Poland e di Gsd, che si specializza così in tutti i segmenti di assistenza acuta avanzata, sviluppando una capacità di ricerca di formazione di altissimo livello", ricorda la nota. Il Gruppo Scanmed, il cui attuale proprietario è il fondo di private equity Abris Capital Partners, è un operatore ospedaliero di riferimento per la varietà dei servizi offerti. Scanmed offre assistenza sanitaria in oltre 30 sedi, a più di 300mila pazienti all’anno in tutta la Polonia. Le attività di Scanmed comprendono la medicina primaria, l’assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera. Scanmed rappresenta, tra le altre cose, una rete di centri cardiologici situati in 8 regioni, con un’offerta di diagnosi e cura completa nelle patologie cardiovascolari nell’ambito della cardiologia clinica, interventistica e dell’elettrofisiologia. Scanmed gestisce anche quattro ospedali multispecialistici: l’ospedale St. Rafał di Cracovia, l’ospedale Rudolf Weigl di Blachownia, l’ospedale Vital Medic di Kluczbork e l’Ars Medical di Piła. Inoltre, Scanmed include ospedali monospecialistici, in gastroenterologia, oftalmologia e ortopedia. Le attività ospedaliere del Gruppo Scanmed sono integrate da centri medici che offrono ai pazienti l’accesso cura e assistenza specialistica ambulatoriale. Il Gruppo American Heart of Poland, inserito nel sistema sanitario pubblico, fornisce ai pazienti in oltre 20 centri medici, cure sanitarie complete e multispecialistiche, combinando educazione sanitaria, prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione nell'ambito delle malattie legate allo stile di vita. Il gruppo fornisce a oltre 260.000 pazienti all'anno l'accesso a procedure mediche di alta qualità, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Le entità appartenenti al Gruppo effettuano annualmente 73.000 ricoveri relativi a procedure coronariche, disturbi del ritmo cardiaco e della conduzione e insufficienza cardiaca. —[email protected] (Web Info)