Scopri come identificare l’influenza vera, i dati recenti sull’incidenza e i consigli per rendere la tua casa una barriera contro i virus.

Con l’avvicinarsi dell’autunno, la stagione influenzale 2026-2027 si presenta meno violenta rispetto alle ondate record degli ultimi anni, quando milioni di italiani sono stati costretti a letto da influenza e sindromi respiratorie. Nonostante la diminuzione della gravità globale, la varietà di virus stagionali rimane una minaccia reale per la salute pubblica e per il benessere quotidiano.

Il clima più freddo favorisce la rapidità di diffusione dei patogeni nei luoghi affollati, ma la vera arma contro di essi è la prevenzione informata. Riconoscere i sintomi specifici e adottare misure domestiche adeguate può limitare significativamente le infezioni, soprattutto nei gruppi più vulnerabili.

Andamento della stagione influenzale 2026-2027

Il primo bollettino del Sistema di sorveglianza integrata RespiVirNet, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, indica che nella settimana dal 2 all’8 novembre sono stati stimati 478.000 casi di infezioni respiratorie acute (ARI), corrispondenti a un’incidenza di 8,5 casi per 1.000 assistiti. La fascia di età più colpita è quella 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000, in linea con i dati della stagione 2025-2026.

La positività per i virus più diffusi è stata del 25,7 % per i Rhinovirus e del 17,1 % per i virus parainfluenzali a livello comunitario, mentre l’influenza ha mostrato una positività del 5,7 %. In ambiente ospedaliero, i Rhinovirus rimangono predominanti (29 %), seguiti da virus parainfluenzali (6,5 %) e coronavirus diversi da Sars-CoV-2 (6 %). Le regioni con incidenza più bassa sono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia, mentre la Campania registra valori molto alti.

Fasce d’età e distribuzione geografica

Le statistiche evidenziano una concentrazione di casi nei bambini piccoli, probabilmente legata alla loro capacità immunitaria ancora in sviluppo e alla frequente frequentazione di asili e scuole. Dal punto di vista territoriale, la disparità tra le regioni suggerisce che fattori socio-economici e comportamentali influenzino la trasmissione, rendendo necessario un intervento mirato nelle aree più colpite.

Come distinguere l’influenza vera dai sintomi più comuni

Una diagnosi corretta si basa su tre criteri internazionali: (1) comparsa improvvisa di febbre elevata (> 38 °C); (2) presenza di almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, brividi intensi, cefalea o spossatezza marcata; (3) comparsa di un sintomo respiratorio tipico, quali tosse secca, mal di gola, congestione o secrezione nasale. Quando questi elementi si manifestano contemporaneamente, è probabile trattarsi di influenza da virus di tipo A o B.

I sintomi più leggeri, tipicamente associati a rinovirus o a virus parainfluenzali, includono raffreddore, tosse lieve e mal di gola, ma raramente sono accompagnati da febbre alta o da dolori diffusi. Distinguere questi due scenari è fondamentale per evitare trattamenti inappropriati, come l’uso indiscriminato di antibiotici, inefficaci contro i virus.

Strategie domestiche per limitare la diffusione

Il microclima interno influenza la difesa delle vie respiratorie: sbalzi termici bruschi indeboliscono le ciglia vibratili, riducendo la clearance mucociliare. Per contrastare questo effetto, è consigliato arieggiare le stanze per 10-15 minuti, due o tre volte al giorno, mantenere la temperatura tra 19 °C e 20 °C e l’umidità relativa tra 45 % e 55 %. Queste soglie evitano la secchezza delle mucose nasali e faringee, rinforzando la prima barriera contro i patogeni.

Altre buone pratiche includono il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o gel alcolico, la disinfezione regolare di superfici come maniglie, interruttori e smartphone, e la vaccinazione antinfluenzale per persone over 60, donne in gravidanza e soggetti fragili. In caso di contagio, è essenziale astenersi dal “fai-da-te” con antibiotici, riservandoli a eventuali complicanze batteriche sotto prescrizione medica.