Un uomo dona il rene alla moglie nonostante l'incompatibilità ABO; l'operazione combina laparoscopia, robotica e plasmaferesi per superare le barriere immunologiche.

L’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ha compiuto una svolta nella trapiantologia regionale: per la prima volta l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha realizzato un trapianto renale da donatore vivente utilizzando la chirurgia robotica, nonostante i gruppi sanguigni dei coniugi fossero incompatibili. Il marito ha fornito il rene attraverso una nefrectomia laparoscopica, mentre la successiva impianto è stato effettuato con un robot chirurgico che ha permesso movimenti di estrema precisione, riducendo il trauma toracico e gli eventuali tempi di recupero.

Procedura chirurgica e tecnologia robotica

La rimozione del rene dal donatore è avvenuta mediante laparoscopia, una tecnica mini-invasiva che richiede soltanto piccole incisioni, limitando il sanguinamento e accorciando la degenza post-operatoria. Una volta prelevato, l’organo è stato trasferito in sala operatoria dove l’equipe, guidata dal dott. Dario Lorenzin, responsabile della Chirurgia oncologica a indirizzo epatobiliopancreatico e dei trapianti renali, ha utilizzato un sistema robotico avanzato per l’impianto. Il robot ha consentito al chirurgo di effettuare sutura e posizionamento con una precisione impossibile da raggiungere con la chirurgia tradizionale.

Superare l’incompatibilità ABO

L’incompatibilità sanguigna è stata gestita con una preparazione immunologica rigorosa. La paziente è stata sottoposta a plasmaferesi, una procedura che elimina gli anticorpi anti-ABO dal sangue, riducendo il rischio di rigetto. Il percorso è stato coordinato dalla dott.ssa Patrizia Tulissi, responsabile del programma trapianto di rene, e dalla dott.ssa Chiara Savignano del Centro immunotrasfusionale, diretto dal dott. Giovanni Barillari. Grazie a questi interventi, la ricevente ha raggiunto un quadro immunologico idoneo al trapianto, dimostrando che anche i casi considerati “non compatibili” possono essere risolti con protocolli adeguati.

Impatto sul panorama regionale dei trapianti

Nel 2025 il Friuli Venezia Giulia ha registrato 68 trapianti di rene, di cui 10 da donatore vivente, inseriti in un totale di 133 trapianti di organi solidi (35 fegati, 30 cuori). Il tasso regionale si attesta a 111 trapianti per milione di abitanti, un dato che evidenzia la capacità dell’ASUFC di gestire casi complessi. L’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato come la concentrazione di esperienza e le scelte organizzative della Direzione generale, sanitaria e strategica abbiano reso possibile questo risultato, rafforzando la reputazione di Udine come polo di riferimento per la trapiantologia avanzata.

Prospettive per i pazienti friulani

Il successo dell’intervento apre una nuova opzione terapeutica per i pazienti affetti da insufficienza renale terminale che hanno un potenziale donatore familiare ma sono ostacolati da incompatibilità di gruppo sanguigno. La combinazione di chirurgia mini-invasiva, robotica e preparazione immunologica avanzata permette di ampliare il bacino di candidati idonei, riducendo i tempi di attesa e migliorando gli esiti clinici. In futuro, l’ASUFC prevede di consolidare l’utilizzo della robotica anche in altri tipi di trapianto, consolidando la posizione della regione nel campo della medicina altamente specialistica.