Il movimento diventa parte della cura: scopri come l’attività fisica rafforza corpo e cervello nei pazienti con Parkinson

Quando la diagnosi di Parkinson viene confermata, la prima preoccupazione tende a focalizzarsi sui farmaci: levodopa, dopaminoagonisti e altre soluzioni volte a mitigare i sintomi motori. Tuttavia, una componente altrettanto cruciale, spesso trascurata, è rappresentata dall’esercizio fisico programmato e dalla riabilitazione neurologica. Un approfondimento diffuso il 6 novembre 2026 ha sottolineato che il movimento non è più un semplice consiglio di benessere, ma una vera e propria parte della terapia integrata.

Gli studi clinici condotti negli ultimi anni confermano che l’attività fisica regolare apporta benefici tangibili sulla capacità di camminare, sull’equilibrio, sulla forza muscolare e sull’autonomia nelle attività quotidiane. Tali miglioramenti non sostituiscono i farmaci, ma ne potenziano l’efficacia, creando una sinergia che può ritardare la comparsa di nuove difficoltà.

Benefici documentati dell’attività fisica nella malattia di Parkinson

Numerose ricerche hanno osservato effetti positivi dell’esercizio aerobico, in particolare tramite tapis roulant e ciclette. Il progetto Park-in-Shape ha rilevato modifiche favorevoli nella connettività di specifiche reti cerebrali, una riduzione della atrofia globale e miglioramenti sia nei parametri motori sia in quelli cognitivi. Altri studi hanno mostrato che i pazienti più attivi tendono a sperimentare una progressione più lenta dei sintomi motori e cognitivi, anche se non è ancora provato che l’attività fisica possa arrestare il processo neurodegenerativo in sé.

Esercizi aerobici e cambiamenti cerebrali

Le sessioni di camminata veloce, ciclismo indoor o corsa su tapis roulant stimolano la produzione di fattori neurotrofici, riducono l’infiammazione e migliorano la circolazione cerebrale. Questi effetti favoriscono la neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di riorganizzare le proprie connessioni, anche se non comportano la rigenerazione dei neuroni persi. In pratica, l’esercizio aiuta il sistema nervoso a funzionare in modo più efficiente, offrendo ai pazienti una maggiore fluidità nei movimenti.

Tipologie di allenamento consigliate e linee guida

Le raccomandazioni della Parkinson’s Foundation e dell’American College of Sports Medicine indicano un obiettivo generale di circa 150 minuti settimanali di attività fisica, combinando esercizio aerobico, rinforzo muscolare, equilibrio e flessibilità. Non si tratta di un programma unico per tutti: l’età, lo stadio della malattia, le condizioni cardiovascolari e le capacità motorie individuano la tipologia più adeguata. Le principali modalità includono:

Camminata e aerobica: tapis roulant, cyclette o camminata a passo sostenuto, per migliorare resistenza e capacità di movimento.

tapis roulant, cyclette o camminata a passo sostenuto, per migliorare resistenza e capacità di movimento. Esercizi di rinforzo muscolare: mirati a contrastare la debolezza e facilitare il passaggio da seduti a in piedi.

mirati a contrastare la debolezza e facilitare il passaggio da seduti a in piedi. Esercizi di equilibrio: fondamentali per ridurre il rischio di cadute.

fondamentali per ridurre il rischio di cadute. Mobilizzazione e stretching: utili a combattere la rigidità articolare.

utili a combattere la rigidità articolare. Danza e tai chi: favoriscono coordinazione ed equilibrio, specialmente in forme lievi o moderate.

Per i pazienti più compromessi, è consigliabile suddividere le sessioni in blocchi più brevi, garantendo sempre la supervisione di un fisioterapista.

Gestire il “freezing” della marcia

Il freezing della camminata è uno dei sintomi più invalidanti: il paziente desidera muoversi ma improvvisamente il passo si blocca, soprattutto in presenza di porte, cambi di direzione o manovre di retromarcia. La fisioterapia neurologica propone strategie specifiche, tra cui spostare consapevolmente il peso da un arto all’altro prima di avviare il passo, utilizzare segnali visivi sul pavimento, seguire un ritmo uditivo e compiere il dietrofront con piccoli passi successivi. Queste tecniche non curano la malattia, ma migliorano la gestione quotidiana del sintomo.

Effetti cerebrali e limiti della ricerca

L’interesse attuale è focalizzato sulla capacità dell’esercizio di promuovere neuroplasticità e di influenzare fattori neurotrofici, processi infiammatori, metabolismo cellulare e flusso sanguigno cerebrale. Sebbene i risultati siano promettenti, è importante distinguere tra miglioramento funzionale delle reti neuronali e rigenerazione dei neuroni persi. Perciò, al momento, non è possibile affermare che l’attività fisica arresti o prevenga la neurodegenerazione caratteristica del Parkinson.

In caso di parkinsonismo vascolare, dove i sintomi di camminata derivano principalmente da lesioni cerebrovascolari, la risposta alla levodopa è spesso limitata. Anche qui, la riabilitazione neurologica può aumentare la sicurezza della deambulazione e preservare l’autonomia residua, ma le evidenze scientifiche più solide riguardano il Parkinson idiopatico e non si possono generalizzare indiscriminatamente.

Infine, la fisioterapia non dovrebbe terminare con l’ultima seduta: è fondamentale impostare un programma di mantenimento, coinvolgendo familiari e caregiver, soprattutto per i pazienti con difficoltà cognitive, i quali necessitano esercizi semplici, ripetitivi e supervisionati. L’obiettivo è conservare, il più a lungo possibile, la capacità di alzarsi, camminare, cambiare direzione e svolgere le attività della vita quotidiana.