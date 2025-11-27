Il Rete Ospedaliera Bollino Rosa: Novità e Opportunità per il Biennio 2026-2027

Il 27 novembre si svolgerà un evento significativo presso il Ministero della Salute, dove sarà presentato il nuovo network degli ospedali Bollino Rosa per il biennio 2026-2027. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda ETS, ha come obiettivo primario la valorizzazione e il riconoscimento delle strutture ospedaliere che si dedicano attivamente alla salute delle donne.

Dal 2007, la Fondazione Onda ETS conferisce il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’impegno nella promozione della medicina di genere. Questo riconoscimento sottolinea non solo la qualità dei servizi offerti, ma anche l’importanza di una medicina che tenga conto delle diverse esigenze di salute di uomini e donne.

Caratteristiche del network Bollino Rosa

Gli ospedali che ottengono il Bollino Rosa si distinguono per un’ampia offerta di servizi, che comprendono la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie femminili. Tuttavia, questi centri non si limitano a questo; sono anche dedicati al trattamento di condizioni di salute che interessano entrambi i sessi, sviluppando percorsi ospedalieri specifici per garantire un’assistenza adeguata.

Impegno per la salute femminile

La Fondazione Onda ETS promuove, attraverso iniziative come il network Bollino Rosa, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della medicina di genere. La salute delle donne è spesso trascurata, ma queste iniziative possono contribuire a colmare questa lacuna. Le strutture ospedaliere che aderiscono a questo progetto si impegnano a fornire un’assistenza di alta qualità, con particolare attenzione alle problematiche sanitarie femminili.

Eventi correlati e iniziative locali

In concomitanza con la presentazione del network, diverse strutture sanitarie italiane stanno organizzando eventi e iniziative per promuovere la salute femminile. Dal 21 al 27 novembre, il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ospiterà una serie di attività in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, celebrata il 25 novembre.

Servizi di supporto e sensibilizzazione

Le iniziative includono colloqui di orientamento e consulenze gratuite per le donne che hanno subito violenza, creando un ambiente sicuro e di supporto. L’obiettivo è incoraggiare le donne a parlare e a cercare aiuto, offrendo informazioni pratiche sui servizi disponibili e sulle modalità per accedervi.

Il nuovo network degli ospedali Bollino Rosa

La presentazione del nuovo network degli ospedali Bollino Rosa segna un passo significativo verso una maggiore attenzione alla salute femminile. È fondamentale che le donne si sentano supportate e che le strutture sanitarie siano pronte a rispondere alle loro esigenze specifiche. In questo contesto, la Fondazione Onda ETS svolge un ruolo cruciale nel promuovere una medicina più equa e attenta alle differenze di genere.

