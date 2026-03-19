Il ruolo dello psicologo giuridico nella separazione e nei casi complessi: tutela del minore e limiti dello Stato

La gestione delle separazioni con figli minori richiede competenze tecniche e sensibilità etica: lo psicologo giuridico interviene per chiarire dinamiche familiari, competenze genitoriali e possibili rischi per il minore. L’articolo pubblicato su Medicitalia (17/03/2026 11:29) mette in luce come, nelle controversie più accese, il contributo dello psicologo forense sia spesso decisivo per orientare le decisioni del giudice della famiglia e per proporre soluzioni che rispettino l’interesse superiore del minore.

Il ricorso a perizie e valutazioni non ha solo valore probatorio: esso deve offrire una lettura multidisciplinare della situazione, bilanciando diritti e doveri. Nei casi dove lo Stato interviene sottraendo il nucleo familiare a scelte autonome, come è avvenuto nella vicenda nota come «famiglia nel bosco», emergono questioni di principio su autonomia, tutela e proporzionalità dell’azione pubblica.

Il ruolo operativo dello psicologo giuridico nelle separazioni

Lo psicologo giuridico valuta elementi concreti: osservazione diretta, interviste, somministrazione di strumenti standardizzati e raccolta di informazioni contestuali (scuola, rete sociale, condizioni abitative). L’obiettivo è delineare le competenze genitoriali e le dinamiche relazionali che incidono sullo sviluppo del minore. In questo contesto, la perizia non è un giudizio morale ma un’analisi clinico-forense finalizzata a formulare raccomandazioni che tutelino il bambino o l’adolescente, tenendo sempre conto dell’interesse del minore come categoria operativa.

Strumenti e criteri di valutazione

I criteri comprendono la capacità di cura, la coerenza educativa, la stabilità affettiva e l’assenza di rischi concreti per la sicurezza fisica e psicologica. L’uso di test validati, osservazioni ecologiche e interviste strutturate consente di ridurre la soggettività. È fondamentale che la valutazione faccia emergere sia gli aspetti di rischio che le risorse, proponendo misure di sostegno alternative alla separazione forzata quando possibile: percorsi di genitorialità, affidamenti supportati o piani di tutela graduati.

Diritto, autodeterminazione e limiti dell’intervento statale

Il dibattito sul confine tra responsabilità genitoriale e intervento dello Stato è al centro dell’analisi giuridica. Dottrine citate nell’ambito della discussione ricordano che la patria potestà o responsabilità genitoriale ha natura di dovere originario connesso alla nascita del figlio, e che lo Stato ha un ruolo di vigilanza e intervento sussidiario, non di sostituzione sistematica. Sul piano costituzionale, la famiglia è riconosciuta come società naturale (art. 29) e l’autodeterminazione individuale è stata declinata dalla giurisprudenza, pur con limiti che negli ultimi anni sono stati oggetto di dibattito.

Il «caso della famiglia nel bosco» e le questioni aperte

La vicenda, oggetto di note pubblicate il 27 novembre 2026, il 16 dicembre 2026 e la replica del 3 dicembre 2026, ha riacceso la discussione: la sottrazione della responsabilità genitoriale a quel nucleo ha sollevato sospetti di eccesso di intervento e richiesto un bilanciamento tra tutela e libertà di scelta. Dichiarazioni pubbliche, come quella attribuita a Matteo Salvini su «La Verità» del 9 marzo 2026, hanno contribuito al confronto politico. Esperti come Vittorino Andreoli hanno sottolineato il rischio che la separazione forzata dal caregiver principale causi un «danno temuto» alla stabilità affettiva dei minori, richiedendo una verifica attenta e tempestiva delle misure adottate dai tribunali.

Garanzie procedurali e conseguenze psicologiche

Ogni intervento restrittivo necessita di elementi probatori circostanziati e di un approccio non formalistico: la decisione deve essere motivata su rilievi concreti e documentati. In ambiti affini, come quello scolastico regolato da recenti normative, si richiede che le sanzioni siano precedute da verifiche precise; analogamente, le misure che incidono sulla famiglia devono rispettare il principio di proporzionalità. Dal punto di vista psicologico, la rimozione improvvisa dai genitori può determinare effetti duraturi sul piano affettivo, comportamentale e relazionale, per cui la prevenzione e il sostegno formano parte integrante della risposta giudiziaria e sociale.

In conclusione, la collaborazione tra magistratura, servizi sociali e psicologia giuridica è essenziale per garantire decisioni equilibrate: occorrono perizie accurate, soluzioni graduabili e interventi mirati al recupero del legame genitoriale quando possibile. Il punto di riferimento deve restare la tutela della persona minore nella sua concretezza psicofisica ed esistenziale, evitando approcci dogmatici o misure che, pur mosse da fini protettivi, possano produrre danni irreparabili.