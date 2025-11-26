Il ruolo fondamentale dei farmacisti nella prevenzione della violenza sulle donne

Il 25 novembre segna la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento di riflessione e azione su una problematica complessa e urgente. La Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) si unisce a questa causa, evidenziando il ruolo cruciale dei farmacisti come punti di riferimento sul territorio. La loro presenza nelle comunità li rende spesso i primi interlocutori per le donne che affrontano situazioni di abuso e violenza.

Un supporto concreto per le donne

Il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, sottolinea come i farmacisti siano dotati di una naturale inclinazione all’ascolto e di una conoscenza approfondita delle dinamiche sociali locali. Questi professionisti della salute possono svolgere una funzione di tutela, captando i segnali di disagio e indirizzando le donne verso i servizi di supporto disponibili.

La fiducia tra farmacista e cittadino

Le farmacie rappresentano luoghi di accoglienza e supporto, dove le donne possono sentirsi al sicuro nel condividere le proprie esperienze. La relazione di fiducia che si sviluppa tra il farmacista e il cliente è cruciale per far emergere situazioni di rischio. La presenza significativa di donne nella professione farmaceutica rafforza questa empatia e disponibilità all’ascolto.

Denunciare la violenza di genere

Mandelli definisce la violenza di genere una piaga sociale inaccettabile, sollecitando un cambiamento culturale profondo per promuovere il rispetto e combattere ogni forma di sopraffazione. È fondamentale sviluppare una rete solida di servizi competenti e accessibili affinché nessuna donna si senta isolata o priva di aiuto.

Collaborazione con le istituzioni

La FOFI è impegnata a collaborare con istituzioni e organizzazioni attive nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. L’obiettivo è promuovere iniziative che formino e informino i farmacisti. Questi strumenti sono cruciali per aumentare la loro capacità di riconoscere situazioni a rischio e orientare le donne verso le risorse adeguate.

Un impegno condiviso

In questa giornata di sensibilizzazione, la FOFI sottolinea la necessità di un impegno collettivo. Nessuna donna deve sentirsi sola nella sua lotta contro la violenza; è fondamentale che si senta supportata dalla comunità. Solo unendo le forze, farmacisti e cittadini possono generare un cambiamento significativo.

Il messaggio è chiaro: insieme si può fare la differenza. Ogni membro della società deve farsi portavoce di questa causa, contribuendo a costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.