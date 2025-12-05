Inizia il tuo viaggio nell’Ashtanga Yoga: Unisciti a noi per scoprire i benefici e le tecniche!

L’ashtanga yoga rappresenta una disciplina affascinante che integra corpo e mente attraverso sequenze fluide di posizioni. Presso la nostra scuola, si propone un approccio diversificato a questa pratica, caratterizzato dall’uso di due modalità fondamentali: le lezioni guidate e lo stile mysore. Entrambi i metodi perseguono obiettivi specifici e possono essere adattati alle esigenze individuali degli studenti.

Le lezioni guidate offrono l’opportunità di praticare in gruppo seguendo il ritmo dell’insegnante. In questo contesto, ogni partecipante si allinea alle indicazioni fornite dall’insegnante, creando un’atmosfera di condivisione e supporto reciproco. Questo metodo risulta efficace per apprendere le basi dell’ashtanga, poiché l’insegnante fornisce istruzioni dettagliate su ogni posizione.

La partecipazione a una lezione guidata offre agli studenti la possibilità di ricevere una correzione immediata da parte dell’insegnante, elemento fondamentale per perfezionare la propria tecnica. Inoltre, il senso di comunità che si sviluppa durante queste lezioni rappresenta un importante stimolo per proseguire nel percorso di apprendimento. Questo approccio consente anche a chi è alle prime armi di sentirsi a suo agio e motivato a migliorare.

Stile mysore: autonomia e personalizzazione

Il mysore è un metodo di pratica che promuove l’autonomia degli studenti. In questa modalità, ogni partecipante segue la propria sequenza di asana, supportato dalla supervisione continua dell’insegnante. Questo approccio permette una personalizzazione dell’esperienza, poiché l’insegnante è in grado di fornire correzioni e suggerimenti specifici per ciascun studente.

Perché scegliere il mysore

La pratica in stile mysore è particolarmente adatta per coloro che desiderano approfondire la propria comprensione dell’ashtanga yoga. Gli studenti possono lavorare al proprio ritmo, sviluppando una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità. Questo metodo risulta vantaggioso per chi ha esigenze specifiche o intende dedicare più tempo a determinate posizioni.

Lezioni private: un’attenzione su misura

Per chi ha necessità particolari o preferisce un approccio ancora più personalizzato, sono disponibili lezioni private. Queste sessioni possono svolgersi presso la nostra shala o direttamente a casa propria, garantendo un’esperienza su misura. Le lezioni private rappresentano un’opzione ideale per approcciare l’ashtanga yoga in modo graduale e sicuro.

Come iniziare

Per chi si avvicina per la prima volta all’ashtanga yoga, è consigliabile prendere in considerazione una lezione di prova. Questa rappresenta un’opportunità per esplorare la pratica senza alcun impegno, permettendo di valutare se si tratta del percorso più adatto.

I pacchetti e i prezzi disponibili

Per facilitare l’accesso all’ashtanga yoga, sono disponibili diverse opzioni di prezzo e pacchetti. Coloro che non sono ancora iscritti possono iniziare con una lezione di prova guidata al costo di 15 euro, oppure scegliere un carnet prova che comprende 4 lezioni al costo di 50 euro. Per gli iscritti, sono previste tariffe vantaggiose per lezioni singole e carnet.

Opzioni di iscrizione

L’iscrizione annuale alla scuola prevede un costo di 35 euro per gli adulti e 25 euro per gli studenti. Sono disponibili diversi pacchetti per gli iscritti, tra cui il carnet di 4 lezioni a 65 euro e l’opzione illimitata, che consente accesso per 30 giorni al costo di 155 euro. È possibile scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze per intraprendere un percorso nell’ashtanga yoga.