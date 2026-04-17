Inquinamento, fumo e occhi: come cresce il rischio di congiuntivite

Non sono soltanto i pollini a mettere alla prova gli occhi durante le stagioni di maggiore esposizione allergica: studi recenti indicano che la qualità dell’aria e alcune abitudini quotidiane hanno un impatto significativo sulla salute oculare. Una revisione sistematica pubblicata sulla rivista Life ha analizzato 29 studi e oltre 3 milioni di visite ambulatoriali, mettendo in luce come diversi inquinanti possano favorire l’insorgenza o l’aggravamento della congiuntivite allergica. Questo rinnovato focus scientifico sposta l’attenzione dalla sola stagionalità dei pollini a un quadro più ampio, che include aria esterna e indoor.

Tra i risultati più rilevanti emerge un’associazione netta con alcuni contaminanti: l’esposizione a PM2.5 è stata correlata a un aumento del rischio fino a nove volte, mentre livelli più elevati di ozono coincidono con un incremento dell’8% delle visite per congiuntivite allergica. Gli autori sottolineano inoltre come particolato atmosferico e ossidi di azoto partecipino a un effetto sinergico con i pollini, amplificando la reazione infiammatoria della superficie oculare.

Meccanismi di danno alla superficie oculare

Il meccanismo attraverso cui gli inquinanti agiscono non è univoco: particelle sottili e gas irritanti possono alterare la composizione e la stabilità del film lacrimale, favorendo evaporazione e secchezza, mentre composti reattivi provocano stress ossidativo e infiammazione delle cellule superficiali. L’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO) evidenzia che queste alterazioni facilitano l’insorgenza di sintomi come prurito, arrossamento e sensazione di corpo estraneo. Inoltre, l’azione combinata di allergeni e inquinanti rende più probabile la comparsa di forme più severe rispetto all’esposizione a un singolo fattore.

Fumo, sigarette elettroniche e composti irritanti

Secondo Alessandra Balestrazzi, presidente dell’AIMO, il fumo di tabacco compromette la superficie oculare provocando prurito, arrossamento e irritazione che possono evolvere fino alla cherato-congiuntivite. Anche le sigarette elettroniche non sono innocue: aldeidi e radicali liberi rilasciati dai vapori possono destabilizzare il film lacrimale e infiammare la cornea. Questi processi biochimici spiegano perché soggetti esposti a fumo attivo o passivo mostrino una maggiore sensibilità e sintomatologia ricorrente.

Segni clinici, gruppi vulnerabili e dati epidemiologici

I sintomi oculari tipici comprendono rossore, gonfiore delle palpebre, prurito, bruciore, lacrimazione e fotofobia; in alcuni casi si associano anche disturbi nasali o respiratori. Gli specialisti raccomandano particolare cautela per i portatori di lenti a contatto e per i bambini, categorie più esposte a complicanze. A livello epidemiologico, la rinocongiuntivite allergica riguarda una percentuale significativa della popolazione pediatrica: circa il 6,5% dei bambini di 6-7 anni e il 15,5% degli adolescenti tra 13 e 14 anni, dati che sottolineano l’importanza di strategie preventive mirate.

Quando evitare l’automedicazione

Un monito ricorrente degli oculisti è di non ricorrere all’automedicazione: colliri antibiotici o cortisonici devono essere usati solo su indicazione specialistica, poiché un uso indiscriminato può mascherare sintomi, ritardare diagnosi corrette o provocare effetti collaterali. Per chi porta lenti a contatto, l’irritazione persistente impone la sospensione temporanea dell’uso e la valutazione da parte di un medico per ridurre il rischio di complicanze.

Misure pratiche per ridurre il rischio e gestire i sintomi

Gli oculisti propongono una serie di azioni semplici ma efficaci per contenere l’esposizione ai fattori scatenanti e per alleviare i disturbi oculari. Tra le raccomandazioni figurano: evitare di strofinare gli occhi per non peggiorare l’infiammazione, indossare occhiali da sole avvolgenti per limitare l’ingresso di pollini e polveri, e ridurre il tempo trascorso all’aperto nelle giornate ad alta concentrazione di pollini. Queste misure, unite al monitoraggio dei bollettini pollinici e di qualità dell’aria, possono fare una differenza significativa nella frequenza e nella gravità delle crisi.

Per il trattamento sintomatico, è consigliato portare con sé colliri lubrificanti a base di sostituti lacrimali e prodotti specifici con componenti antinfiammatori o antistaminici, sempre dietro indicazione medica. Infine, evitare rimedi improvvisati e rivolgersi allo specialista al persistere dei sintomi resta il consiglio più prudente: una valutazione professionale permette di distinguere tra forme allergiche, irritative o infettive e di impostare una terapia adeguata.