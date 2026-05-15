Documento di Gestione Operativa: una garanzia per le strutture sanitarie

Il primo vantaggio è la chiarezza organizzativa, perché il DGO rende espliciti ruoli e responsabilità di tutte le figure coinvolte nella gestione dei gas medicinali. Questa definizione riduce ambiguità operative e rende più semplice intervenire in modo coordinato quando si presentano criticità.

Un secondo elemento è la sicurezza operativa: il DGO raccoglie procedure e prassi che aiutano a prevenire i rischi e a garantire la continuità dell’erogazione: due aspetti decisivi quando si parla di impianti che supportano l’assistenza ai pazienti. A questo si collega la conformità normativa, perché il documento consente di allinearsi alle norme UNI EN ISO 7396-1 e UNI 11100, trasformando le prescrizioni tecniche in comportamenti organizzati e replicabili.

C’è poi un tema spesso sottovalutato: la riduzione dei rischi legali. Un impianto gestito con procedure chiare e responsabilità definite tutela il datore di lavoro e il personale coinvolto, riducendo le aree di esposizione legate a scelte non documentate o a pratiche non standardizzate.

Il DGO funziona anche come leva di miglioramento: aiuta a individuare punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, favorendo l’ottimizzazione della gestione e, di conseguenza, un miglioramento della qualità delle cure. In sostanza, permette di considerare l’impianto gas non solo come infrastruttura, ma come dispositivo medico, da gestire con lo stesso rigore con cui si gestiscono i processi clinici.

Air Liquide Healthcare supporta le strutture che vogliono implementare il DGO in modo efficace e personalizzato, offrendo non solo la redazione del documento, ma anche un accompagnamento operativo. In questo percorso rientra anche la formazione personale sanitario, utile per promuovere una cultura della responsabilità e rendere le procedure realmente applicabili nella quotidianità.

Per saperne di più, visita il sito web di Air Liquide Healthcare.