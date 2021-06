Insetti in casa: come allontanarli con rimedi naturali

Con il cambio della stagione camabiano completamente le abitudini degli insetti che adorano infestare i nostri giardini e le nostre case. L’inverno e l’autunno sono i mesi preferiti dalle blatte e dai roditori, mentre in primavera ed estate troveremo soprattutto zanzare, mosche ecc…

Sappiamo che è molto importante stare attenti alle punture di insetti o alle colonie che si vanno a formare all’interno delle nostre case. Scopriamo quindi quali sono le tipologie di insetti che amano abitare le nostre case e come allontanarli con rimedi naturali.

Insetti in casa

Vediamo ora nello specifico quali sono le tipologie di insetti che si possono trovare all’interno delle nostre case.

BLATTE: questi animali possono diventare pericolosi, poichè scatenano reazioni allergiche, asma e vanno a contaminare i cibi e a distruggere i tessuti e la carta.

Le blatte si trovano nelle zone umide e calde (es: bagni, cucine) e possono deporre fino a 30.000 uova.

FORMICHE: questi animaletti si presentano nelle nostre case quando cambia il tempo. Arrivano, infatti, quando il clima è secco e caldo; oppure quando è umido e freddo. Le colonie di formiche non provocano danni o malattie, ma spesso fanno i nidi all’interno del legno. Si consiglia di tappare i buchi nelle finestre e nei muri.

MILLEPIEDI: sono un ottimo alleato perchè tengono alla larga altri insetti (es: blatte, pesciolini d’argento, ragni, scarafaggi ecc…) e solitamente si annidano nelle zone fresche e buie (es: tubi di scarico, fessure di calcestruzzo, scatole di cartone ecc…).

MOSCHE: si trovano ovunque, ma proliferano soprattutto vicino all’immondizia, ai tubi di scarico e alla frutta. Le mosche possono causare intossicazioni alimentari e veicolare diverse malattie.

PESCIOLINI D’ARGENTO: si muovono velocissimi all’interno delle nostre case e si nascondono soprattutto all’interno degli scatoloni, nelle soffitte e nelle librerie.

Vivono di notte e manao mangiare la carta da parati, i cereali e la farina.

PIDOCCHI: amano la carta da parati, i cereali, la pasta e si nutrono di funghi e muffe. Si nascondono nei vasi delle piante, tra i mobili e negli angoli delle finestre.

RAGNI: ci fanno tanta paura, ma in realtà sono degli ottimi difensori della casa. I ragni, infatti, si cibano degli altri insetti e catturano quelli volanti. Li possiamo trovare negli angoli, nelle cantine, nelle soffitte e vicino alle finestre.

SCARAFAGGI: sono ghiotti di cereali e farina e per questo motivo si possono trovare all’interno delle dispense, ma anche nei cassetti, negli armadi, tra le garze, sotto ai tappeti e tra la biancheria di lana.

VESPE, CALABRONI, API: appartengono tutti alla famiglia delle Hymenoptera e nidificano solitamente negli alberi o nei sottotetti. Molto spesso i nidi sono difficili da scovare, poichè si trovano tra le intercapedini dei muri.

ZANZARE: le loro punture vanno a causare un forte prurito, ma il problema maggiore è che che possono trasmettere malattie pericolose come il virus di Zika e il virus dell’Ovest del Nilo. Le zanzare si nutrono di sangue umano e di quello dei nostri amici a 4 zampe.

Insetti in casa: cause e rimedi

Vediamo ora alcuni consigli per evitare che gli insetti vengano in casa.

Eliminate tutte le ragnatele che si possono formare negli angoli dei muri della casa.

Mantenete sempre le superfici igienizzate, soprattutto se abbiamo degli animali domestici.

Non lasciate mai in giro gli alimenti aperti all’interno della cucina.

Non lasciate mai le stoviglie da lavare.

Passate l’aspirapolvere spesso per eliminare tutti quei residui che sono invisibili a occhio nudo.

Pulite spesso i bidoni dell’umido e non accumulate mai la spazzatura.

Spostate spesso i mobili quando dovete fare le pulizie.

State attenti a non lasciare in giro residui di zucchero.

Utilizzate sempre dei contenitori richiudibili trasparenti.

Insetti in casa: miglior rimedio naturale

