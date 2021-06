Piede valgo: come rimediare per l’estate

I nostri piedi vanno a costituire una macchina meravigliosa per riuscire a correre e camminare adattandosi a qualsiasi tipologia di terreno. Per questo motivo, la loro funzione e la loro forma possono venire alterate da difetti acquisiti nel tempo o congeniti che possono determinare una deformazione totale o di una parte specifica del piede, andando a causare dei disturbi della deambulazione con possibili dolori.

Il piede valgo è una di queste patologie e adesso andremo a conoscerlo nello specifico.

Piede valgo

Quando parliamo di “Piede Valgo” o “Pronato”, intendiamo una disfunzione particolare dove il calcagno presenta una rotazione eccessiva verso l’interno, mentre il resto del piede ha la tendenza a direzionarsi verso la parte esterna. Quest’anormalità va a colpire un’ampia fetta della popolazione e può variare in base alla gravità della sinotmatologia.

Il piede valgo è una condizione che può presentare vari gradi di inclinazione e solitamente si manifesta in una forma abbastanza lieve che risulta quasi invisibile a un occhi poco esperto. Il disturbo va a coinvolgere tutta la struttura plantare del piede e nei casi più gravi può andare a provocare un’andatura e una postura totalmente scorretta.

Secondo gli ultimi dati, in Italia il 40% della popolazione di sesso femminile soffre di piede valgo e i sintomi compaiono soprattutto tra i 40 e i 50 anni di età.

Inizialmente si consiglia la terapia conservativa, che può aiutare a fare regredire il disturbo. Il consiglio è di rimanere poco in piedi e di utilizzare un tacco largo e comodo. Può essere anche utile utilizzare un distanziatore o un plantare su consiglio medico e assumere degli antinfiammatori.

Ecco quali sono i sintomi più comuni del piede valgo:

Accavallamento dell’alluce sul secondo dito.

Comparsa della protuberanza ossea sul bordo esterno del piede.

Difficoltà nell’indossare diversi modelli di scarpe.

Gonfiore e dolore nella zona interessata (anche a riposo).

Modifiche della forma complessiva del piede.

Pelle callosa, dura e rossa dolorante.

Piede valgo: cause

Vediamo ora quali sono le cause più comuni del piede valgo.

CAUSE CONGENITE: tutti i soggetti che presentano un alluce più lungo del resto delle altre dita possono sviluppare questa patologia più frequentemente rispetto agli altri. Lo stesso discorso vale per tutti quei soggetti che soffrono di avampiede addotto e di piede piatto.

CAUSE ACQUISITE O SECONDARIE: l’utilizzo di calzature non adatte al nostro piede è una delle cause scatenanti del piede valgo. Le scarpe che non si adattano perfettamente al nostro piede, costringono l’alluce ad avere una posizione innaturale che non asseconda il movimento corretto del piede durante la camminata.

Piede valgo: miglior distanziatore

Se volete migliorare il problema del piede valgo, gli esperti consigliano di provare Distanfix, un tutore avanzato che elimina il dolore dovuto all’alluce valgo ed è considerato l’alternativa maggiormente efficace alla chirurgia. Un prodotto in silicone, quindi sicuro al 100%.

Elimina il dolore in modo da poter camminare senza problemi dando sollievo all’intero arco plantare. Migliora a distanza di tempo e protegge dagli urti. Un distanziatore come Distanfix permette di non avere dolore all’alluce valgo, dando la libertà di indossare le scarpe che si preferiscono.

Un rimedio molto efficace che aiuta a superare i problemi relativi all’alluce valgo. Infatti, è riconosciuto ufficialmente come il tutore alluce valgo per i casi non gravi. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non solo corregge il problema dell’alluce valgo, eliminando il dolore, ma migliora anche la postura.

Siccome Distanfix è un prodotto originale ed esclusivo, quindi non ordinabile nei negozi fisici o e-commerce, l’utente interessato all’acquisto deve collegarsi alla pagina ufficiale, compilare il modulo con i dati personali nella sezione specifica e inviare l’ordine. Il distanziatore alluce valgo è in vendita al costo promozionale di 35,99€ invece di 69€ per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito o anche in contanti al corriere alla consegna.