Labomar acquisisce Pharmia: un passo strategico per dominare il mercato dei probiotici

La narrativa di crescita si consolida per Labomar SpA, azienda attiva nel settore della nutraceutica, specializzata nella ricerca e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici. Recentemente, Labomar ha completato un’importante acquisizione, ottenendo il 97,85% di Pharmia Holding Oy, una delle aziende leader finlandesi nel settore delle CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). Questa mossa strategica mira a espandere la presenza di Labomar nel mercato dei probiotici e dei dispositivi medici.

Obiettivi dell’acquisizione

L’acquisizione di Pharmia rappresenta un elemento chiave nel portafoglio di Labomar e segna un passo decisivo nella strategia di crescita globale dell’azienda. La società finlandese è rinomata per il suo significativo know-how nello sviluppo di probiotici e dispositivi medici, investendo annualmente il 5% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. Questa integrazione consentirà a Labomar di potenziare le proprie capacità in questi settori, continuando a innovare e a offrire soluzioni avanzate per la salute.

Innovazione e qualità

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha espresso soddisfazione per l’acquisizione di Pharmia. L’integrazione di quest’ultima offre un’importante opportunità per rafforzare la presenza di Labomar in un mercato ricco di potenzialità. La sinergia tra i due team, entrambi orientati verso innovazione e qualità, consentirà di stabilire relazioni solide con i principali attori del settore, garantendo soluzioni sempre più avanzate.

Implicazioni per il futuro

Questa acquisizione offre a Labomar l’opportunità di potenziare ulteriormente le proprie capacità di ricerca e sviluppo in Europa. La posizione strategica di Pharmia, situata in una regione con elevato potenziale di crescita, consentirà all’azienda di integrare rapidamente le attività e accelerare il processo di sviluppo. La solidità della struttura manageriale di Pharmia, unita alla sua capacità produttiva, rappresenta una base robusta per il futuro.

Valori condivisi

In un commento di Petteri Laaksomo, CEO di Pharmia, è emerso un forte senso di orgoglio per l’ingresso nella famiglia Labomar. Questa operazione rappresenta un momento cruciale nella missione di Pharmia di rafforzare la propria presenza nel mercato nordico, migliorando al contempo le competenze nello sviluppo di nutraceutici e dispositivi medici di alta qualità. L’allineamento dei valori e dell’eccellenza tra le due aziende promette un futuro luminoso, in cui l’innovazione sarà al centro delle loro attività.

L’acquisizione di Pharmia da parte di Labomar segna un importante passo avanti per l’azienda, ampliando le proprie operazioni e dimostrando un impegno concreto verso un futuro in cui la salute e il benessere sono al centro delle strategie aziendali. Con un forte focus su qualità e ricerca, Labomar si posiziona per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di leader nel mercato della nutraceutica e dei dispositivi medici.