Legionella: Guida Completa per Riconoscere e Prevenire l’Infezione

La legionella è un batterio responsabile di un’infezione polmonare nota come legionellosi. Questa malattia può manifestarsi in forme diverse, tra cui la più grave, la malattia del legionario, e una forma più lieve, la febbre di Pontiac. I primi casi di legionellosi furono registrati nel 1976, durante un raduno della Legione Americana a Philadelphia, dove un focolaio di infezioni causò la morte di 34 persone.

Origine e diffusione della legionella

Il batterio Legionella pneumophila, responsabile di questa infezione, prospera in ambienti umidi e caldi, come tubature e sistemi di condizionamento. La trasmissione avviene principalmente attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, presenti in docce, fontane e rubinetti. È importante sottolineare che la legionellosi non si diffonde da persona a persona.

I luoghi a rischio

Le fonti di contaminazione possono essere molteplici. Acque stagnanti, serbatoi, piscine e impianti idrici mal manutenuti possono diventare focolai di proliferazione per il batterio. Negli ultimi anni, il numero di casi in Italia è aumentato, tornando ai livelli pre-pandemia, con un’incidenza maggiore nelle regioni del Nord.

Sintomi e diagnosi della legionellosi

I sintomi della malattia del legionario possono variare da lievi a gravi, iniziando tipicamente con febbre, tosse, mal di testa e dolori muscolari. Nei casi più severi, la patologia può causare polmonite acuta, con manifestazioni come difficoltà respiratorie e dolore toracico. La febbre di Pontiac, invece, presenta sintomi simili all’influenza, come febbre e malessere, ma si risolve generalmente in pochi giorni.

Come viene diagnosticata

Per confermare un’infezione da legionella, è necessario effettuare test di laboratorio specifici. Questi includono radiografie toraciche e analisi di campioni di sangue o urine per la ricerca del batterio. La tempestività della diagnosi è cruciale per il trattamento.

Trattamento e prevenzione

Il trattamento della legionellosi si basa su terapie antibiotiche, che sono efficaci se somministrate tempestivamente. Nella maggior parte dei casi, se l’infezione viene diagnosticata in tempo, la mortalità è bassa. Tuttavia, nei pazienti con un sistema immunitario compromesso, il rischio di esiti fatali aumenta significativamente.

Strategie di prevenzione

Per prevenire la proliferazione della legionella, è fondamentale seguire alcune linee guida di manutenzione degli impianti idrici. È necessario garantire una corretta installazione e pulizia degli impianti di condizionamento, nonché effettuare regolarmente disinfezioni e controlli nei serbatoi e nelle tubature. È importante anche evitare la stagnazione dell’acqua calda, che rappresenta un habitat ideale per il batterio.