Lenovo Yoga 7i: il 2-in-1 potente e versatile per ogni tua esigenza creativa

Negli ultimi anni, i dispositivi 2-in-1 hanno conquistato un posto di rilievo nel mercato della tecnologia, e il Lenovo Yoga 7i non fa eccezione. Questo dispositivo innovativo combina la potenza di un laptop con la flessibilità di un tablet, rendendolo perfetto per chi ama lavorare e creare in movimento.

Prestazioni elevate e intelligenza artificiale

Il cuore del Lenovo Yoga 7i è rappresentato dai processori Intel® Core™ Ultra 7 Evo Edition, che promettono prestazioni senza compromessi. Con una NPU in grado di gestire oltre 40 TOPS, questo laptop offre un’esperienza fluida e reattiva, ideale per attività di progettazione e creazione. La potenza del dispositivo si traduce in un utilizzo efficiente e senza rallentamenti, anche durante le sessioni più intense.

Gestione della batteria e ricarica rapida

La batteria del Yoga 7i, da 71 WHr, assicura un’autonomia che può durare tutto il giorno. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di ottimizzazione della batteria basato sull’IA, che aiuta a prolungare la durata della carica. Se la batteria si scarica, il Rapid Charge Express consente di ottenere tre ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica, così da non rimanere mai senza energia.

Design versatile e funzionalità touchscreen

Un’altra caratteristica distintiva del Lenovo Yoga 7i è il suo design a 360 gradi, che consente di passare facilmente tra le diverse modalità: laptop, tablet e tenda. Il touchscreen reattivo rende l’interazione con il dispositivo intuitiva e fluida. Per chi ama scrivere o disegnare, la penna Yoga opzionale offre un controllo preciso grazie al rilevamento dell’inclinazione e della pressione, rendendo ogni creazione un gioco da ragazzi.

Strumenti creativi basati sull’IA

Lenovo ha integrato nel Yoga 7i strumenti creativi avanzati, come Lenovo Smart Note e Microsoft Cocreator, che facilitano la creazione e la collaborazione. Con una prova gratuita di due mesi di Adobe Creative Cloud, gli utenti possono esplorare oltre 20 applicazioni per dare vita alle proprie idee in modo semplice e veloce.

Display e audio di alta qualità

Il display PureSight da 14 pollici offre una risoluzione OLED fino a 2,8K, garantendo colori vividi e dettagli straordinari. La tecnologia Dolby Vision® e il supporto per il 100% sRGB assicurano un’accuratezza cromatica senza pari. Con una luminosità di picco fino a 1.000 nit, il display rimane leggibile anche in condizioni di luce intensa. Per un’esperienza audio avvolgente, la barra audio con quattro altoparlanti Dolby Atmos offre un suono ricco e dettagliato, perfetto per film e musica.

Portabilità e resistenza

Con un peso di soli 3,09 libbre e uno spessore di appena 0,61 pollici, il Lenovo Yoga 7i è progettato per la massima portabilità, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. Non solo è leggero, ma ha anche superato 21 test di durabilità di livello militare, il che garantisce che possa resistere all’usura quotidiana.

Connettività e accessori

La connettività non è un problema con il Yoga 7i, dotato di due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti rapidi e ricarica, oltre a porte HDMI e USB A 3.2. Per chi ha bisogno di ulteriore spazio di archiviazione, è disponibile uno slot per schede MicroSD. Inoltre, la penna Yoga e altri accessori possono essere facilmente trasportati grazie al design magnetico.

Sostenibilità e responsabilità ambientale

Lenovo si impegna per la sostenibilità: il Yoga 7i è certificato ENERGY STAR® e registrato EPEAT® Gold. Grazie all’uso di materiali riciclati e a un imballaggio privo di plastica, questo dispositivo è un’opzione responsabile per chi cerca tecnologia all’avanguardia con un occhio all’ambiente.