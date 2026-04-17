Lezione di yoga al Parco di Monza: relax e condivisione all’aperto

Se cerchi un modo semplice per fermarti e respirare, questa iniziativa al Parco di Monza è pensata per te. Si tratta di una sessione di yoga all’aperto con inizio alle ore 15 e termine previsto per le ore 16:00, pensata per chi desidera riaccostarsi al corpo e al respiro in un contesto informale e rigenerante. La proposta non è competitiva: è un’occasione per sperimentare una pratica dolce che favorisce equilibrio e calma, adatta a chiunque voglia trascorrere una domenica pomeriggio diversa, immerso nel verde.

Al termine della pratica è previsto un momento libero dedicato al relax e alla socializzazione: chi desidera può restare per chiacchiere, risate e condivisione in modalità informale. Per partecipare è richiesta l’iscrizione con un acconto di 5€ versabile tramite PayPal o Revolut, mentre i restanti 10€ saranno saldati in loco. I dettagli logistici sul punto di ritrovo verranno comunicati all’interno del gruppo WhatsApp creato per l’evento, dove saranno disponibili aggiornamenti e indicazioni pratiche.

Come iscriversi e confermare la partecipazione

Per riservare il posto è necessario completare la procedura di prenotazione versando un acconto di 5€; i riferimenti per il pagamento sono i seguenti: https://www.paypal.me/alessiascicchitano per PayPal e https://revolut.me/alessiascichita per Revolut. Dopo il pagamento sarà richiesto l’accesso al gruppo WhatsApp dedicato dove verranno fornite le ultime indicazioni sul punto di ritrovo e su eventuali variazioni legate al meteo o alla logistica. La quota residua di 10€ si paga direttamente sul posto, in modo semplice e immediato.

Modalità di pagamento e comunicazioni

Il versamento dell’acconto serve a garantire la tua presenza e semplificare l’organizzazione: senza il pagamento non sarà possibile considerare la prenotazione confermata. Nel gruppo WhatsApp saranno condivise le informazioni pratiche, come l’orario esatto del ritrovo e i riferimenti della persona che coordina la giornata. Anche se il pagamento iniziale è digitale, la parte finale dell’importo verrà incassata in contanti o tramite altra modalità concordata in loco, così da permettere flessibilità e chiarezza nella gestione delle quote.

Programma della lezione e atmosfera della giornata

La proposta prevede una sessione unica della durata di un’ora che comincia alle ore 15 e termina alle ore 16:00, pensata per favorire uno stato di rilassamento e presenza. La lezione si concentra su respiro, allineamento e movimenti morbidi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza accessibile sia ai principianti sia a chi ha già familiarità con il ritmo dello yoga. Dopo la pratica l’ambiente si apre al ritrovo conviviale: è l’occasione per scambiare opinioni, condividere una merenda leggera o semplicemente restare seduti sull’erba a godersi il sole e la compagnia.

Consigli pratici per partecipare

Per vivere al meglio l’evento porta con te un tappetino comodo e abbigliamento adeguato alla stagione; se lo desideri puoi portare anche una coperta leggera per il rilassamento finale. Chi ama il gioco e la socialità è invitato a portare giochi in scatola o un mazzo di carte per prolungare il momento di condivisione in modo spensierato. La vera componente essenziale resta la volontà di stare bene e di incontrare altre persone in un contesto rispettoso e rilassato, pronto a trasformare una semplice domenica pomeriggio in un piccolo rituale di benessere.