Il corso di fitness e valutazione funzionale offre crediti, metodologie e obiettivi specifici per formare esperti del movimento.

Il dipartimento di Medicina e Chirurgia propone una serie di insegnamenti mirati al fitness e alla valutazione funzionale sportiva. Questi percorsi, inseriti nel piano di studi AAF, sono rivolti a studenti che intendono approfondire le capacità condizionali, il carico interno ed esterno dell’allenamento e le tecniche di programmazione per sport di squadra e per la salute generale.

Struttura del percorso: crediti, codice e calendario accademico

Tre unità didattiche sono attualmente attive. Il modulo “Fitness e allenamento” (codice 8059782) prevede 7 crediti per l’anno accademico 2024/2025. Lo stesso codice è associato a “Metodi e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive” per l’anno 2022/2023, ma con 12 crediti, sottolineando un approfondimento più esteso. Infine, “Attività Motoria e Fitness II” (codice 8058538) offre 4 crediti nell’anno 2019/2020. Tutti i corsi sono erogati tramite il canale UNICO, garantendo una continuità didattica tra lezioni frontali, esercitazioni pratiche e laboratori.

Obiettivi formativi e competenze chiave

L’obiettivo centrale è l’apprendimento della valutazione funzionale all’interno della programmazione e del controllo dell’allenamento. Gli studenti imparano a progettare protocolli di valutazione in base al modello di prestazione di diverse discipline sportive e a utilizzare i test di valutazione funzionale più diffusi. La didattica enfatizza le metodologie di allenamento funzionale, la gestione del carico e la capacità di interpretare i dati funzionali per ottimizzare la performance di atleti o di popolazioni specifiche (adulti, anziani, persone con disabilità).

Applicazione pratica dei test sportivi

Durante le ore di laboratorio, gli studenti sperimentano test aerobici, di forza, di agilità e valutazioni posturali. Queste attività consentono di collegare la teoria alla pratica, preparando i futuri professionisti a redigere schede di allenamento personalizzate e a monitorare l’evoluzione delle capacità condizionali nel tempo.

Prerequisiti, metodologie di insegnamento e valutazione

I corsi richiedono una solida base di metodologia dell’allenamento, capacità condizionali e conoscenze di carico interno/esterno, tipicamente acquisite nei moduli introduttivi di anatomia, fisiologia e valutazione motoria. Le lezioni sono erogate prevalentemente in modalità frontale, integrate da attività pratiche e seminari. La valutazione prevede una prova scritta e una orale, in modo da verificare sia le conoscenze teoriche sia le competenze operative. Per agevolare gli studenti, è previsto un ricevimento settimanale il lunedì dalle 10:00 alle 13:00.

Impatto sul percorso professionale

Concludere questo ciclo formativo conferisce ai laureati la capacità di operare in contesti sportivi, clinici e di benessere, dove la valutazione funzionale è fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la programmazione di allenamenti efficaci. I crediti accumulati, insieme alle competenze acquisite, rappresentano un valore aggiunto per chi desidera inserirsi nel mondo del Fitness & Wellness, della riabilitazione sportiva o della ricerca accademica nel settore della performance umana.