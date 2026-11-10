Una ricerca britannica evidenzia come le scelte alimentari possano allungare la vita dei cancerati riducendo il pericolo di infarti e ictus.

Nel panorama della cardio-oncologia, l’attenzione si sta spostando verso la prevenzione delle complicanze cardiache nei pazienti che hanno superato un tumore. Un’analisi recente, condotta su una vasta coorte di sopravvissuti, suggerisce che l’adozione di una alimentazione equilibrata possa rappresentare un fattore protettivo significativo per il cuore anche dopo la diagnosi oncologica.

Lo studio ha coinvolto 8.716 persone iscritte al progetto britannico UK Biobank, tutte con una storia di cancro ma senza precedenti patologie cardiovascolari. Il follow-up medio è stato di 12,3 anni, durante i quali si sono verificati 1.116 eventi cardiaci, includendo cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca e ictus.

Risultati cardiovascolari della coorte UK Biobank

La lettura dei dati ha permesso di quantificare l’incidenza di eventi avversi in una popolazione che, pur avendo superato il cancro, rimaneva vulnerabile a problemi cardiaci. La distribuzione dei casi mostrava una prevalenza maggiore di malattie coronariche rispetto a insufficienza cardiaca o ictus, evidenziando come l’impatto delle terapie oncologiche e i fattori di rischio tradizionali possano convergere in un aumento del carico cardiovascolare.

Quanto favoriscono le diete salutari

I ricercatori hanno valutato otto regimi alimentari differenti – dalla dieta mediterranea all’AHEI-2010, dalla Mind al DASH, fino a modelli prevalentemente a base vegetale. Per la maggior parte di essi è emersa un’associazione lineare: più alta l’aderenza, più basso il rischio cardiovascolare. Tale tendenza è stata confermata anche dopo aver corretto per età, sesso, fumo, indice di massa corporea e altre variabili confondenti.

DASH e AHEI-2010: i risultati più marcati

Il confronto più significativo è stato tra i soggetti con la più alta aderenza rispetto a quelli con la più bassa. La dieta DASH ha ridotto il rischio di eventi cardiaci del 35 %, mentre l’AHEI-2010 ha mostrato una diminuzione ancora più pronunciata, del 37 %. Queste cifre suggeriscono che l’accento su frutta, verdura, cereali integrali, latticini a basso contenuto di grassi e una limitazione di sodio e zuccheri raffinati possa avere un impatto tangibile sulla salute del cuore.

Mediterranea, Mind e diete a base vegetale

Altre linee alimentari hanno confermato la tendenza protettiva, seppur con riduzioni più moderate: la dieta mediterranea è associata a una diminuzione del 28 %, la Mind al 26 % e i regimi plant-based salutari al 18 %. Anche le versioni chiamate hPDI (healthy plant-based diet index), rE-DII (dietary inflammatory index) e HLFD (low-fat diet) hanno mostrato riduzioni statisticamente significative.

Alimenti chiave e impatto sulla longevità

L’analisi dei singoli gruppi alimentari ha evidenziato che un consumo più elevato di verdura, cereali integrali, legumi, pesce, frutta e latticini si traduce in un minor rischio di eventi cardiaci. Al contrario, diete ricche di cibi fritti, fast-food, carni rosse, bevande zuccherate e dolci hanno mostrato una correlazione positiva con la comparsa di problemi cardiovascolari. Un dato interessante riguarda la speranza di vita: a 45 anni, i soggetti con la più alta aderenza a diete salutari guadagnano tra 1,66 e 3,32 anni di vita rispetto a chi aderisce poco.

Implicazioni per la cardio-oncologia e limiti dello studio

Questi risultati sono particolarmente rilevanti per la cardio-oncologia, poiché molte terapie antitumorali sono note per la loro tossicità cardiaca. L’infiammazione cronica, le alterazioni metaboliche e l’aumento del rischio cardiometabolico durante e dopo il percorso oncologico possono essere mitigati attraverso scelte dietetiche consapevoli. Tuttavia, occorre sottolineare che lo studio è osservazionale: le associazioni rilevate non provano una causalità diretta. Saranno necessari studi di intervento controllati per confermare l’efficacia di programmi nutrizionali specifici nel follow-up dei pazienti oncologici.