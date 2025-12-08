L’importanza del monitoraggio della pressione arteriosa nei nostri animali domestici

La salute degli animali domestici rappresenta una priorità per ogni proprietario. Tra i numerosi aspetti da considerare, uno dei più rilevanti è il controllo della pressione arteriosa. Non solo per gli esseri umani, ma anche per i cani e i gatti, l’ipertensione può costituire un campanello d’allarme per diverse patologie.

L’importanza della misurazione della pressione

In passato, la misurazione della pressione sanguigna nei nostri amici a quattro zampe era un’operazione complicata e poco praticata. Tuttavia, grazie ai progressi della tecnologia veterinaria, oggi è possibile eseguire questo esame in modo semplice e accurato. Gli apparecchi oscillometrici sono ora disponibili e possono essere applicati facilmente alla zampa o alla coda dell’animale, consentendo di ottenere letture precise senza eccessivo stress per il pet.

Cause dell’ipertensione nei pet

La pressione alta nei cani e nei gatti può derivare da diverse patologie. Le malattie renali rappresentano una delle cause più comuni. Inoltre, disturbi ormonali nel cane, ipertiroidismo e anemie nel gatto possono contribuire a questo problema. Pertanto, è fondamentale che i proprietari prestino attenzione a eventuali sintomi e consultino il veterinario in caso di anomalie nel comportamento o nella salute dei propri animali.

Le conseguenze dell’ipertensione non trattata

Il mancato intervento tempestivo sull’ipertensione può comportare gravi conseguenze per la salute degli animali domestici. Tra i rischi più significativi si annoverano i danni al cuore, che possono aggravare situazioni di insufficienza cardiaca. Inoltre, si possono manifestare problemi al sistema nervoso, i quali possono sfociare in ictus o emorragie cerebrali. Si registrano anche danni agli occhi, con il rischio di cecità dovuta a distacco della retina, un evento particolarmente preoccupante nei gatti di età superiore agli otto anni.

Prevenzione e gestione dell’ipertensione

La gestione dell’ipertensione richiede l’identificazione e il trattamento della causa scatenante. Qualora l’ipertensione sia correlata a una malattia, il veterinario potrà consigliare un trattamento specifico. Per tutti i casi di pressione alta, è fondamentale la somministrazione di farmaci antipertensivi e l’adozione di una dieta adeguata, passi essenziali per migliorare la salute complessiva dell’animale.

Quando e come monitorare la pressione

È consigliato misurare la pressione sanguigna con regolarità nei cani e nei gatti che hanno più di 8 anni o che sono affetti da malattie preesistenti. I valori normali di pressione arteriosa per gli animali domestici variano a seconda della specie e della taglia:

Gatti: Massima 108-150 mmHg, Minima 66-96 mmHg.

Cani di piccola taglia: Massima 123-149 mmHg, Minima 57-91 mmHg.

Cani di media taglia: Massima 117-145 mmHg, Minima 63-87 mmHg.

Cani di grande taglia:Massima 109-139 mmHg, Minima 58-82 mmHg.

Monitorare la pressione è quindi un atto di grande responsabilità. Non solo può aiutare a identificare malattie in fase precoce, ma contribuisce anche a garantire una vita più lunga e sana ai nostri amati animali.