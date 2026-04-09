Lucy e la carne: perché le proteine animali hanno plasmato la nostra specie

Il 8 aprile, a Bruxelles, il Parlamento europeo è stato la cornice di un dibattito che ripercorre le tappe dell’alimentazione umana partendo da Lucy, la celebre paleo-antenata. Il volume “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali“, firmato da Pietro Paganini e Carola Macagno, ha guidato la riflessione su come la carne e le proteine animali abbiano inciso su aspetti biologici e sociali della nostra specie. L’evento ha riunito scienziati, nutrizionisti e eurodeputati per discutere evidenze scientifiche, sostenibilità delle filiere e scelte alimentari nel presente.

La tesi centrale del libro e il contesto dell’incontro

Secondo gli autori, la comparsa e il consumo di proteine animali hanno favorito cambiamenti strutturali come l’aumento della massa cerebrale, la postura eretta e la comunicazione complessa. In questa prospettiva Lucy diventa simbolo di un percorso evolutivo in cui l’alimentazione onnivora è stata un elemento abilitante. Al dibattito hanno preso parte voci diverse: dal mondo accademico — con la biologa nutrizionista Elisabetta Bernardi e il professore Giuseppe Pulina — alla politica europea, con interventi di eurodeputati che hanno esplorato implicazioni culturali, economiche e normative.

Valore nutrizionale e impatto sulla salute

La discussione scientifica ha messo in risalto come l’introduzione regolare di carne nella dieta abbia aumentato la densità nutrizionale degli alimenti disponibili ai nostri antenati. Come spiegato dalla dottoressa Bernardi, le proteine animali forniscono amminoacidi essenziali, ferro eme, zinco e vitamina B12 in forme altamente biodisponibili, elementi difficili da ottenere in equivalente misura da sole fonti vegetali. Questo non significa promuovere consumi eccessivi, ma riconoscere che la flessibilità onnivora è stata una risorsa evolutiva e che la scelta alimentare deve basarsi su evidenze e bilanci nutrizionali.

La questione della “transizione proteica”

Al centro del confronto c’è anche la cosiddetta “transizione proteica”, l’idea di sostituire a livello sistemico le proteine animali con alternative vegetali o sintetiche. Bernardi ha avvertito sul rischio di semplificare una realtà complessa riducendo tutto a una mera sostituzione di ingredienti: l’evoluzione umana è avvenuta per integrazione di alimenti, non per esclusioni drastiche. Il messaggio emerso è di affrontare la transizione con rigore scientifico, valutando equilibrio nutrizionale, accessibilità e rischi potenziali per categorie vulnerabili.

Produzione alimentare, ambiente e politica

L’evento non ha trascurato l’impatto ambientale della zootecnia: Giuseppe Pulina ha ricordato che le filiere agroalimentari europee hanno ridotto le emissioni di gas serra del 18% tra il 1990 e il 2026 grazie a innovazioni tecnologiche e a una maggiore efficienza produttiva. Questo dato è stato usato per sostenere che miglioramenti gestionali e innovazioni possono conciliare produzione animale e obiettivi di sostenibilità, piuttosto che affidare l’intero processo a demonizzazioni ideologiche.

Posizioni politiche e culturali attorno alla carne

Durante la tavola rotonda gli eurodeputati hanno offerto prospettive differenti ma convergenti sull’importanza di riportare la scienza al centro del dibattito. Stefano Cavedagna ha denunciato una crescente cultura del sospetto verso la carne, mentre Dario Nardella ha richiamato a evitare che il cibo diventi campo di scontro ideologico. Sul piano economico, Carmen Crespo Díaz ha difeso l’allevamento come settore strategico per la competitività europea. Infine, Benoît Cassart ha sottolineato la perdita del legame con l’origine degli alimenti di fronte all’aumento degli ultra-processati, invitando a valorizzare una cucina più semplice e consapevole.

In conclusione, il confronto attorno a “A spasso con Lucy” ha cercato di rimettere insieme elementi storici, nutrizionali e ambientali per ricostruire un quadro meno polarizzato. Il messaggio ricorrente è stato che la valutazione della carne nella dieta richiede equilibrio, rigore scientifico e attenzione alle filiere, senza semplificazioni che trasformino il cibo in simbolo ideologico. La presentazione al Parlamento europeo ha offerto uno spazio per questo tipo di dialogo, ribadendo la necessità di decisioni informate e contestualizzate.