Inizia la giornata con yoga e bagno sonoro all’IDRO Ecomuseo

L’evento Eco del mattino propone un rituale per iniziare la giornata con presenza, energia e armonia: la proposta unisce la pratica di yoga, l’ascolto consapevole del respiro e un bagno sonoro che accompagna la fase di rilassamento. L’appuntamento è fissato per il 11/04/2026 alle 9:30 presso l’IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (Bagno di Romagna, FC) e si rivolge a partecipanti dai 18 anni in su.

La mattinata include anche un momento conviviale: un brunch vegan curato da Sugo – cucina vegetale evolutiva, pensato per chi desidera condividere nutrimento e socialità dopo la pratica. L’incontro è condotto da Isaura Maglio Ishwaraa, docente di yoga e meditazione nonché operatrice olistica del suono. Per informazioni è disponibile il numero 0543 917912 e la prenotazione può essere effettuata tramite il link fornito.

Cosa avviene durante la sessione

La proposta comincia con una fase di movimento che privilegia una sequenza naturale, attiva e fluida per aiutare il corpo a sciogliere tensioni e ritrovare vitalità. L’elemento centrale è il respiro, strumento attraverso il quale si coltiva ascolto interiore e stabilità mentale; si lavora con posture adattabili a diversi livelli e con transizioni morbide per favorire un riassetto corporeo senza forzature. Il percorso non è competitivo ma orientato al benessere, e mira a favorire un equilibrio tra tono fisico e quiete mentale.

Il significato del bagno sonoro

Il bagno sonoro è presentato come momento di rilassamento profondo in cui le vibrazioni e i suoni armonici agiscono come supporto per favorire uno stato di calma: inteso come strumento di riequilibrio interiore, il bagno sonoro non è una pratica terapeutica specifica ma una tecnica complementare che facilita il rilassamento attraverso l’ascolto. Le vibrazioni, amplificate da strumenti idonei, accompagnano la respirazione e favoriscono sensazioni di distensione, rendendo più facile l’accesso a stati meditativi.

Informazioni pratiche: luogo, orario e guida

L’incontro si svolge presso l’IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, facilmente raggiungibile a Bagno di Romagna (FC). La data e l’orario restano quelli comunicati: 11/04/2026 alle 9:30. La conduzione è affidata a Isaura Maglio Ishwaraa, professionista con esperienza nell’insegnamento dello yoga e nella conduzione di percorsi sonori e meditativi. Chi desidera dettagli logistici o chiarimenti può contattare il numero 0543 917912 o procedere con la prenotazione online.

Come prenotare

Per assicurare il proprio posto è possibile prenotare attraverso la pagina dell’organizzatore: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/idro-e-diga-di-ridracoli/. La prenotazione serve anche per organizzare al meglio il brunch e gli spazi, oltre a fornire agli organizzatori le informazioni necessarie per eventuali comunicazioni pre-evento. Si ricorda l’età minima di partecipazione: 18 anni.

Preparazione e cosa portare

Per vivere l’esperienza in modo confortevole è consigliato presentarsi con alcune dotazioni personali: un Tappetino yoga, abbigliamento a strati per adattarsi alle variazioni di temperatura, un asciugamano piccolo, una coperta leggera per la fase di rilassamento e un cuscino o mattoncini yoga se si desidera supporto aggiuntivo. È utile portare anche una borraccia d’acqua per idratarsi e un oggetto personale (un cristallo, un amuleto o simili) da posizionare nello spazio di pratica se si desidera un riferimento simbolico.

Brunch e conclusione

La mattinata si chiude con un brunch vegan offerto da Sugo – cucina vegetale evolutiva, pensato per favorire convivialità e condivisione dopo l’attività. Questa parte finale è pensata come momento di integrazione tra esperienza corporea, rilassamento e nutrimento, un’occasione per scambiare impressioni e proseguire la giornata con calma. Partecipare al brunch è un modo semplice per completare il percorso proposto dall’evento.