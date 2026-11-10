Partecipa all'open day di yoga in gravidanza e regala benessere a te e al tuo bambino, sostenendo le mamme del nuovo ospedale.

Il prossimo giovedì 26 novembre DarmaMed Studio, situato nel cuore di Prato, apre le porte a tutte le future mamme a partire dal quarto mese di gestazione per un open day di yoga in gravidanza. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire un momento di ascolto e connessione con il proprio bambino, combinando esercizi dolci e tecniche di respirazione volte a favorire il benessere psicofisico durante le settimane più critiche della gestazione.

L’evento, programmato per le ore 10:00, è completamente gratuito ma richiede la prenotazione preventiva. Le interessate possono riservare il proprio posto inviando una mail a info@ oppure chiamando lo 0574 801312. Un numero limitato di partecipanti garantirà un ambiente intimo, dove ogni donna potrà concentrarsi sul proprio corpo e sul piccolo essere che porta in grembo.

Dettagli pratici: data, luogo e modalità di iscrizione

L’appuntamento è fissato per il giovedì 26 novembre alle 10:00 presso lo studio DarmaMed, soprannominato “tempio del benessere” per la sua attenzione a discipline olistiche. L’open day è aperto a tutte le incinte a partire dal quarto mese, senza limiti di età. Per partecipare è necessario prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati a venti persone per garantire un’attenzione personalizzata. La conferma è inviata via email entro 24 ore dalla richiesta, e il pagamento non è richiesto in quanto l’intera somma raccolta verrà devoluta a scopo benefico.

Benefici del yoga in gravidanza per mamma e bebè

Durante la lezione, la coach Gloria guiderà le future mamme attraverso una serie di movimenti pensati per favorire il rilassamento profondo, la consapevolezza del respiro e la corretta allineamento posturale. Gli esercizi sono specifici per la fase avanzata della gestazione, con particolare attenzione al perineo, elemento chiave per un parto più sereno.

Rilassamento e consapevolezza del respiro

Gloria introdurrà tecniche di respirazione diaframmatica che aiutano a ridurre lo stress, migliorare l’ossigenazione del sangue e creare un legame più stretto con il bambino. Gli inhalazioni lente e i phonogrammi vocali favoriscono una risposta parasimpatetica, fondamentale per contrastare le tensioni tipiche della gravidanza.

Miglioramento della postura e preparazione del perineo

Le posizioni proposte – versioni adattate di guerra, gatto-mucca e piegamenti laterali – supportano la colonna vertebrale, alleviano la pressione lombare e mantengono il bacino in posizione neutra. Inoltre, esercizi di contrazione e rilassamento muscolare del perineo sono integrati per aumentare la sua elasticità, riducendo il rischio di lacerazioni durante il parto.

Impegno solidale verso il reparto ostetrico di Prato

Oltre al beneficio personale, l’evento ha una valenza di solidarietà: tutti i proventi saranno donati al reparto di Ostetricia del Nuovo Ospedale di Prato. Il fondo potrà finanziare progetti dedicati alle mamme e ai neonati, come corsi di preparazione al parto, assistenza psicologica e acquisto di attrezzature mediche. Partecipare all’open day significa quindi contribuire direttamente al miglioramento delle cure ostetriche nella città.

Chi decide di prendere parte a questa giornata avrà l’opportunità di sperimentare personalmente i vantaggi del yoga in gravidanza, di conoscere altre future mamme e di sentirsi parte di una comunità che sostiene il benessere materno. Un’occasione rara in cui movimento, consapevolezza e generosità si incontrano sotto lo stesso tetto, regalando un futuro più sano sia alle mamme che ai loro piccoli.