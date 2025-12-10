Meditazione Gratuita per Tutti: Incontri dal 2025 per Riscoprire il Benessere

La meditazione rappresenta un percorso di crescita personale e di ricerca interiore. Per chi desidera avvicinarsi a questa pratica, sono in programma cinque domeniche gratuite, destinate a chiunque, dai principianti agli esperti. Questi incontri offriranno un approccio multidisciplinare, unendo filosofia, arte e pratiche corporee per creare un’esperienza olistica e arricchente.

Calendario degli incontri

Le date da segnare in agenda sono le seguenti:

Domenica 21 settembre 2025 : Meditazione e filosofie orientali con Silvia Siberini.

: Meditazione e filosofie orientali con Silvia Siberini. Domenica 9 novembre 2025 : Meditazione e buddhismo europeo con Franco Bertossa, dalle 10:15 alle 13:00.

: Meditazione e buddhismo europeo con Franco Bertossa, dalle 10:15 alle 13:00. Domenica 11 gennaio 2026 : Meditazione e letteratura con Linda Altomonte, dalle 9:45 alle 13:00.

: Meditazione e letteratura con Linda Altomonte, dalle 9:45 alle 13:00. Domenica 15 febbraio 2026 : Meditazione e pratiche del corpo con Angela Bonfadini.

: Meditazione e pratiche del corpo con Angela Bonfadini. Domenica 29 marzo 2026: Meditazione e arte con Laura Stefenelli.

È importante notare che, sebbene la partecipazione sia gratuita, è necessaria una prenotazione per garantire un posto. I dettagli per registrarsi saranno comunicati in seguito.

Preparazione e requisiti per partecipare

Per partecipare in modo ottimale a queste giornate di meditazione, è consigliato indossare abbigliamento comodo e pratico. Inoltre, i partecipanti dovrebbero portare con sé un telo di cotone da utilizzare come base per sedersi durante le pratiche. È buona norma anche avere a disposizione un quaderno e una penna per annotare pensieri e riflessioni che emergeranno durante gli incontri.

Tipologie di meditazione esplorate

Ogni domenica sarà dedicata a un tema specifico, fornendo così un’ampia visione della meditazione attraverso diverse lenti culturali e filosofiche. Si spazierà dalle antiche tradizioni orientali alle influenze della letteratura europea, passando per l’arte e le pratiche corporee. Questo approccio diversificato permette di apprezzare la meditazione non solo come una pratica, ma anche come un viaggio culturale e un’opportunità di introspezione.

Opportunità future

Questi incontri rappresentano non solo un’opportunità per apprendere tecniche di meditazione, ma anche un momento di condivisione e di scambio tra partecipanti. Attraverso la meditazione, è possibile creare una rete di connessioni umane, scoprendo insieme il potere del momento presente e della consapevolezza. Questa esperienza unica e trasformativa offre l’occasione di intraprendere un percorso di crescita personale e comunitaria.