La salute mentale influenza la capacità di seguire le cure croniche: scopri i fattori, le risorse e le strategie più efficaci.

Quando una patologia richiede farmaci per anni o per tutta la vita, la sfida non si limita al semplice assumere la pillola. Ansia, depressione, fatica e problemi cognitivi spesso accompagnano il percorso terapeutico, influenzando la qualità della vita e la capacità di rispettare le prescrizioni.

Una recente sintesi scientifica, composta da quindici contributi internazionali, ha analizzato le difficoltà psicologiche emergenti in pazienti affetti da tumori, infezioni, patologie cardiovascolari e metaboliche. I risultati evidenziano come il peso della malattia e del trattamento possa minare il benessere mentale, mentre il disagio psicologico a sua volta ostacola l’aderenza alle terapie, creando un circolo vizioso.

Come le malattie croniche influenzano la salute mentale

Le ricerche includono casi come la depressione nei pazienti con tumore polmonare, dove i sintomi depressivi peggiorano la percezione della qualità della vita e aumentano il rischio di esiti clinici negativi. In pazienti anziani affetti da tubercolosi, l’ansia, la depressione e l’insonnia mostrano variazioni legate a marcatori infiammatori e a danni epatici indotti da farmaci. Anche la diagnosi di cataratta negli anziani è associata a livelli di ansia influenzati da fattori socio-economici e dallo stato di salute generale.

Legami tra sintomi depressivi, funzioni cognitive e sviluppo di nuove patologie

Altri studi hanno scoperto una correlazione tra la gravità dei sintomi depressivi e il deterioramento cognitivo, con un impatto evidente sulla soddisfazione di vita. Inoltre, è stata osservata una possibile connessione tra sintomi depressivi persistenti e il successivo sviluppo di malattie epatiche croniche, suggerendo una relazione bidirezionale tra corpo e mente.

Fattori protettivi e interventi non farmacologici

La capacità di adattamento non dipende esclusivamente dalla gravità della malattia. Elementi come la resilienza e la flessibilità cognitiva si sono rivelati cruciali per i pazienti sottoposti a terapia sostitutiva renale continua, favorendo la crescita post-traumatica. Nei soggetti con infarto miocardico acuto, il soddisfacimento dei bisogni psicologici di base, sostenuto dal supporto familiare e dalla speranza, potenzia la resilienza e migliora l’aderenza.

Esercizio tradizionale cinese e altri approcci complementari

Uno degli interventi analizzati è l’utilizzo dell’esercizio tradizionale cinese in persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Questo approccio ha mostrato miglioramenti sia nella funzione fisica sia nella salute mentale, dimostrando che modalità non farmacologiche possono affiancare il trattamento medico tradizionale. Altre ricerche hanno sottolineato l’importanza dell’alfabetizzazione sanitaria: la capacità di trovare, comprendere e applicare informazioni sulla salute è decisiva per una gestione consapevole della terapia, soprattutto nei pazienti con disturbi mentali cronici, che tendono a presentare livelli più bassi rispetto a chi ha sole patologie somatiche.

Considerare l’ansia, l’umore, il sonno e la cognizione come parti integrali della cura permette ai professionisti di individuare ostacoli all’aderenza e di proporre interventi mirati. Un approccio personalizzato, che tenga conto di età, condizione economica, comorbidità, attività fisica e risorse personali, risulta più efficace di una semplice prescrizione di farmaci. Integrare valutazioni della salute mentale nella pratica clinica, sviluppare programmi di supporto familiare e utilizzare strumenti digitali per il coinvolgimento dei pazienti rappresentano passi concreti verso una gestione più olistica delle malattie croniche.