Meditazione Guidata: Unisciti alla Comunità di Tutto è Vita per un Viaggio di Benessere

Il 5 dicembre segna l’inizio di un’esperienza unica, invitando a immergersi nella pratica della meditazione. Presso la sede della comunità di Tutto è vita, in via Tambroni 26, alle spalle dell’ex Monastero della Visitazione, i partecipanti potranno godere di momenti di silenzio e riflessione.

Questo incontro, che avrà inizio alle 20:30, non è solo un’occasione per staccare dalla frenesia quotidiana, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare la dimensione spirituale della propria esistenza. La meditazione trascende le barriere religiose e filosofiche, offrendo un rifugio di pace a chiunque desideri approfondire il proprio io interiore.

Un momento di riflessione e ascolto

Ogni giorno si cura il proprio corpo, ma è essenziale iniziare a dedicare attenzione anche al proprio spirito. Partecipare a questi incontri di meditazione può rivelarsi un vero e proprio cambiamento di paradigma, un’inversione di rotta che permette di alimentare la propria interiorità. Le domande esistenziali e la ricerca di significato, specialmente durante periodi difficili come quelli legati alla malattia, possono trovare uno spazio di ascolto e comprensione.

La meditazione come strumento di crescita

La pratica della meditazione non è riservata a chi ha già esperienza; al contrario, è aperta a tutti. Ogni incontro rappresenta un’opportunità per iniziare un viaggio personale, un momento in cui ci si può concedere di ascoltare le proprie emozioni e riflessioni. La meditazione, attraverso la sua capacità di portarci a uno stato di presenza consapevole, può aiutarci a vivere in modo più autentico e significativo.

Dettagli degli incontri di meditazione

Gli incontri si svolgeranno il primo e il terzo venerdì di ogni mese, sempre alle 20:30 presso lo stesso indirizzo. A partire dal terzo venerdì di gennaio, sarà disponibile un corso introduttivo alla meditazione, pensato per coloro che desiderano iniziare questo percorso ma non sanno da dove partire. Questo corso si terrà alle 19, precedendo l’incontro di meditazione.

Calendario degli eventi

Ecco il programma per i primi due mesi:

5 dicembre: ore 20:30 – Esperienza di meditazione

ore 20:30 – Esperienza di meditazione 19 dicembre: ore 20:30 – Esperienza di meditazione

ore 20:30 – Esperienza di meditazione 9 gennaio: ore 20:30 – Esperienza di meditazione

ore 20:30 – Esperienza di meditazione 23 gennaio: ore 19 – Corso di meditazione – primo incontro

ore 19 – Corso di meditazione – primo incontro 23 gennaio:ore 20:30 – Esperienza di meditazione

Ogni partecipante avrà la possibilità di unirsi a uno o entrambi i momenti, a seconda delle proprie preferenze.

È importante notare che i posti sono limitati; pertanto, è consigliabile iscriversi in anticipo compilando il modulo disponibile sul sito della Fondazione. Ulteriori dettagli riguardo al corso di meditazione saranno forniti all’inizio di gennaio.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo email [email protected].